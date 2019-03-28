Кандидат в президенты Анатолий Гриценко в эксклюзивном интервью ICTV рассказал, как сделать Украину государством для всех, искоренить коррупцию и за 5 лет вернуть Донбасс.

Анатолий Гриценко стал гостем программы Интервью с кандидатом в президенты о главном на телеканале ICTV, которая выходит перед выборами президента Украины.

Кандидат от демократической оппозиции рассказал, что, по его мнению, может объединить Украину и вернуть Донбасс.

– Когда я говорю, что честных больше – это правда! Я говорю о том, что в каждом человеке есть два существа: человечное – то, что дается воспитанием в семье… и есть животное – хищник, который является жестоким… Что из нас получится благодаря этой кампании – станем сильнее и честнее, и это проявится в нас, как это проявлялось на рубежных этапах, или останется грязное, хищническое? Я делаю ставку на лучшее, – заверил Гриценко.

Говоря об антикоррупционном блоке своей программы, Гриценко привел пример утра любого украинца.

– Нормальный человек, который просыпается утром, не просыпается с мыслями идти и нести кому-то взятку. Он просто хочет нормально жить. Но когда сталкивается с государственной машиной – дай-дай-дай…

Поэтому эту государственную машину надо поставить в рамки, чтобы люди проявили свое честное Я. И они его проявят, но инициативу должны проявить элиты, – считает кандидат в президенты.

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Однако Гриценко понимает, что это трудный путь, “что с миллиардных схем снимать людей – они отстреливаться будут, но это надо сделать для страны, иначе она просто исчезнет”.

– Я не буду спрашивать, за кого голосовали, или вообще не голосовали, на каком языке говорят… Не имеет никакого значения – это все граждане Украины. Если будут чувствовать, что Украина – для всех, и дает возможности всем, а это должно быть отражено даже в персональном составе правительства. Чтобы даже не доминировала какая-то региональная группа. Тут мудрая политика и гарантия со стороны президента, что так будет, позволит включить веру в самих себя, – Гриценко.

При этом он подчеркнул, что это не какая-то утопия о городе Солнца.

Гриценко также рассказал, как устанавливать мир на Донбассе в случае победы на выборах:

– Сложно, напряженно, в тесном сотрудничестве с зарубежными партнерами. Это не будет две недели, или два месяца. Я прописал период – 5 лет. Почему там есть военная составляющая? Но не с точки зрения наступательной операции – чтобы уничтожить. А с точки зрения того, что когда мощная армия, тогда мощная вся страна своим единством.

По его словам, именно за 5 лет реалистично вернуть Донбасс на условиях Украины, а не Путина.

Напомним, ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказал о своих планах возвращения оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.