Почти 100 человек получили сообщение о подозрении от Генпрокуратуры по делу Сергея Курченко.
По делу украинского бизнесмена Сергея Курченко 98 лицам сообщено о подозрении.
О завершении расследования сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
По его словам, в этом списке есть 12 чиновников, среди которых представители министерств и ведомств, а также Национального банка Украины.
Также о подозрении сообщили 6 руководителям облгосадминистраций, 14 руководителям госкомпаний.
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Луценко напомнил, что Курченко подозревается в совершении особо тяжких преступлений против Украины, которые он совершил в составе преступной организации беглого президента Виктора Януковича.
– Общая стоимость арестованного имущества составляет более 5 млрд. грн., общая сумма возмещенных убытков составляет более 1,5 млрд. долл. США, – сообщил генпрокурор.
Напомним, в марте 2018 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ и разрешил заочное досудебное расследование в отношении бизнесмена Сергея Курченко.
Фото: ГПУ