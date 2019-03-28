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Факты / Украина

Дело Курченко: ста фигурантам сообщили о подозрении

Почти 100 человек получили сообщение о подозрении от Генпрокуратуры по делу Сергея Курченко.

Дело Курченко: ста фигурантам сообщили о подозрении

По делу украинского бизнесмена Сергея Курченко 98 лицам сообщено о подозрении.

О завершении расследования сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, в этом списке есть 12 чиновников, среди которых представители министерств и ведомств, а также Национального банка Украины.

Также о подозрении сообщили 6 руководителям облгосадминистраций, 14 руководителям госкомпаний.

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Луценко напомнил, что Курченко подозревается в совершении особо тяжких преступлений против Украины, которые он совершил в составе преступной организации беглого президента Виктора Януковича.

– Общая стоимость арестованного имущества составляет более 5 млрд. грн., общая сумма возмещенных убытков составляет более 1,5 млрд. долл. США, – сообщил генпрокурор.

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