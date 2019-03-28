Майже 100 осіб отримали повідомлення про підозру від Генпрокуратури у справі Сергія Курченка.
У справі українського бізнесмена Сергія Курченка 98 особам повідомлено про підозру.
Про завершення розслідування повідомив генпрокурор Юрій Луценко.
За його словами, у цьому списку є 12 високопосадовців, серед яких є представники міністерств і відомств, а також Національного банку України.
Також про підозру повідомлено 6 керівників облдержадміністрацій, 14 керівників держкомпаній.
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Луценко нагадав, що Курченко підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів проти України, які він вчинив у складі злочинної організації президента-втікача Віктора Януковича.
– Загальна вартість арештованого майна складає понад 5 млрд. грн., загальна сума відшкодованих збитків складає понад 1,5 млрд. дол. США, – повідомив генпрокурор.
Нагадаємо, у березні 2018 року Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання ГПУ і дозволив заочне досудове розслідування щодо бізнесмена Сергія Курченка.
Фото: ГПУ