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Факти / Україна

Справа Курченка: ста фігурантам повідомили про підозру

Майже 100 осіб отримали повідомлення про підозру від Генпрокуратури у справі Сергія Курченка.

Справа Курченка: ста фігурантам повідомили про підозру

У справі українського бізнесмена Сергія Курченка 98 особам повідомлено про підозру.

Про завершення розслідування повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

За його словами, у цьому списку є 12 високопосадовців, серед яких є представники міністерств і відомств, а також Національного банку України.

Також про підозру повідомлено 6 керівників облдержадміністрацій, 14 керівників держкомпаній.

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Луценко нагадав, що Курченко підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів проти України, які він вчинив у складі злочинної організації президента-втікача Віктора Януковича.

– Загальна вартість арештованого майна складає понад 5 млрд. грн., загальна сума відшкодованих збитків складає понад 1,5 млрд. дол. США, – повідомив генпрокурор.

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