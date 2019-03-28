Украина сократила санкционный список российских предприятий. Народные депутаты инициируют создание временной следственной комиссии парламента.

20 марта президент Украины Петр Порошенко указом №82/2019 ввел в действие решение СНБО об изменениях в списоке санкций против России.

Из него пропали 8 компаний, которые занимаются вывозом из ОРДЛО оборудования и металлолома, против которых ранее были введены санкции.

Санкции сняты с компаний:

Молдавский металлургический завод (ПМР)

Гууд Дрил (г. Ростов-на-Дону, РФ)

Ремс-Эксим (г. Шахты Ростовской области, РФ)

Русвнешторг (г. Пушкино Московской области, РФ)

Прохлада-3М (г. Симферополь, Украина)

Майбел ( г. Ростов-на-Дону, РФ)

Астон (г. Ростов-на-Дону, РФ)

ПКФ Порт Корвет (г. Ростов-на-Дону, РФ).

По словам народного депутата Сергея Соболева, Молдавский металлургический завод подконтрольный близкому к Путину олигарху Алишеру Усмановому.

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– Этот завод поставляет металл для оборонного комплекса России, и для построения Керченского моста. Сообщество Гууд Дрилл незаконно вывозит из ОРДЛО лом и различное оборудование для добычи газа, – отметил Сергей Соболев.

По его словам, СНБО должен немедленно опубликовать решение для предоставления официальной оценки ситуации.

– Новый санкционный список подавался как расширенный, но оказалось, что список сужен. И меня не удивляет, что из списка выпало предприятие из Приднестровья. Логика последних санкционных решений абсолютно непонятна. В условиях откровенно агрессивных действий Российской Федерации мы должны наблюдать расширение списка, а не манипуляции с компаниями, которые то попадают в него, то исключаются, – заявил Соболев.

В свою очередь Федерация работодателей Украины в письме обратилась к главе комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктору Галасюку. В письме Федерация обратилась к СБУ, Кабмину, Минэкономразвития и СНБО с просьбой рассмотреть вопрос о необходимости инициирования срочного возвращения в санкционный список отмеченных компаний.

– Если какое-то предприятие допустило в своей деятельности сотрудничество с государством-оккупантом, понятно, что продолжать нормально вести бизнес в нашей стране оно не имеет права. И позволить себе исключать такие предприятия из санкционного списка мы как государство не имеем права ни с моральной точки зрения, ни с точки зрения дипломатии. Потому что наши международные партнеры теперь имеют право спросить нас: а какого черта вы санкции смягчаете? Безусловно, этот президентский указ должен стать поводом для создания Временной следственной комиссии парламента, – заявил народный депутат Леонид Емец.

Также он отметил, что на сегодня в вопросе создания временных следственных комиссий парламент ограничен из-за отсутствия профильного закона.

К слову, за время войны Россия не сняла санкций ни с одной украинской компании.

Ранее Факты ICTV писали, что скрывают новые антироссийские санкции Киева.