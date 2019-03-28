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Факти / Україна / Політика

Україна скоротила санкційний список проти РФ: у Раді ініціюють розслідування

Україна скоротила санкційний список російських підприємств. Народні депутати ініціюють створення тимчасової слідчої комісії парламенту.

Україна скоротила санкційний список проти РФ: у Раді ініціюють розслідування

20 березня президент України Петро Порошенко указом №82/2019 ввів у дію рішення РНБО про зміни до списку санкцій проти Росії.

З нього зникли 8 компаній, які займаються вивезенням з ОРДЛО обладнання і металобрухту, проти яких раніше були введені санкції.

Санкції зняті з компаній:

  • Молдовський металургійний завод (ПМР)
  • Гууд Леонова (м. Ростов-на-Дону, РФ)
  • Ремс-Ексім (м. Шахти Ростовської області, РФ)
  • Русвнешторг (м. Пушкіно Московської області, РФ)
  • Прохолода-3М (м. Сімферополь, Україна)
  • Майбел (м. Ростов-на-Дону, РФ)
  • Астон (м. Ростов-на-Дону, РФ)
  • ПКФ Порт Корвет (м. Ростов-на-Дону, РФ).

За словами народного депутата Сергія Соболєва, Молдовський металургійний завод підконтрольний близькому до Путіна олігарху Алішерому Усмановиму.

– Цей завод постачає метал для оборонного комплексу Росії, і для побудови Керченського мосту. Товариство Гууд Дрілл незаконно вивозить з ОРДЛО брухт та різне устаткування для видобутку газу, – зазначив Сергій Соболєв.

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За його словами, РНБО має негайно опублікувати рішення для надання офіційної оцінки ситуації.

– Новий список санкцій подавався як розширений, але виявилося, що список звужений. І мене не дивує, що зі списку випало підприємство з Придністров’я. Логіка останніх санкційних рішень абсолютно незрозуміла.

В умовах відверто агресивних дій Російської Федерації ми повинні спостерігати розширення списку, а не маніпуляції з компаніями, які то потрапляють в нього, то зникають, – заявив нардеп.

У свою чергу Федерація роботодавців України листом звернулася до голови комітету з питань промислової політики і підприємництва Віктору Галасюку. У листі Федерація звернулася до СБУ, Кабміну, Мінекономрозвитку і РНБО з проханням порушити питання про необхідність ініціювання термінового повернення в санкційний список зазначених компаній.

– Якщо якесь підприємство допустило в своїй діяльності співпрацю з державою-окупантом, зрозуміло, що продовжувати нормально вести бізнес в нашій країні воно не має права. І дозволити собі виключати такі підприємства з списку санкцій ми, як держава, не маємо права ні з моральної точки зору, ні з точки зору дипломатії.

Тому що наші міжнародні партнери тепер мають право запитати нас: а якого біса ви санкції пом’якшуєте? Безумовно, цей президентський указ повинен стати приводом для створення Тимчасової слідчої комісії парламенту, – зазначив народний депутат Леонід Ємець.

Також він зазначив, що на сьогодні в питанні створення тимчасових слідчих комісії парламент обмежений через відсутність профільного закону.

До слова, за час війни Росія не зняла санкції з жодної української компанії.

Раніше Факти ICTV писали, що приховують нові антиросійські санкції Києва.

Фото: Dreamstime

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