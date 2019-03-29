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Факты / Украина / Общество

Можно ли вклеить фото в паспорт не по месту прописки

Куда обращаться, если вам нужно вклеить в паспорт фотографию, но вы не можете приехать в отделение по месту регистрации – объясняем в материале.

Можно ли вклеить фото в паспорт не по месту прописки

В соответствии с законодательством Украины фотографию в паспорте нужно менять в 25 и 45 лет в течение 30 дней после наступления соответствующего возраста. Эта процедура происходит в территориальном отделении Государственной миграционной службы по месту прописки.

Принимая во внимание внутреннюю миграцию населения, а также ситуацию с оккупированными территориями страны, существует альтернативное решение этой ситуации.

Вам нужно обратиться в отделение Государственной миграционной службы или в РГА по месту фактического проживания.

Если фотографию вклеивает не то отделение, которое выдавало паспорт, то работники службы самостоятельно направляют уведомление в территориальное подразделение.

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С собой возьмите две актуальные фотографии размером 3,5 х 4,5 см и отправляйтесь в ближайший центр предоставления административных услуг.

Внутренне перемещенные лица

Если у вас есть справка Внутренне перемещенного лица, тогда обращаетесь в территориальное подразделение ГМС, а также в ЦПАУ по месту фактического проживания, указанному в справке.

Если нет справки ВПЛ и вы до сих пор зарегистрированы на оккупированных территориях, тогда обращайтесь в любое территориальное подразделение ГУДМС Украины в Донецкой и Луганской областях или в ЦПАУ.

Крым

Если вы проживаете в аннексированном Крыму, тогда документы можете подавать в любое территориальное подразделение ГМС, по месту обращения.

Основания для отказа

  • Недостижение соответствующего возраста (25-45 лет);
  • Отсутствие фотографий;
  • Человек обратился позже, чем через месяц после достижения 25-45-летнего возраста.

Если вы не вклеили фото в течение 30 дней, то паспорт образца 1994 года подлежит обмену на ID-карту.

Напомним, Государственная миграционная служба Украины продлит рабочий график 30 и 31 марта, чтобы выдать паспорта гражданам, которые хотят успеть проголосовать.

Источник: ГМС

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