Куди звертатися, якщо вам потрібно вклеїти у паспорт фотографію, але ви не можете приїхати у відділення за місцем реєстрації – пояснюємо у матеріалі.

Відповідно до законодавства України фотографію у паспорті потрібно змінювати у 25 та 45 років у термін 30 днів після настання відповідного віку. Ця процедура відбувається у територіальному відділені Державної міграційної служби за місцем прописки.

Зважаючи на внутрішню міграцію населення, а також ситуацію з окупованими територіями країни, існує альтернативне рішення цієї ситуації.

Вам потрібно звернутися до Державної міграційної служби або до РДА за місцем фактичного проживання.

Якщо фотографію вклеює не те відділення, котре видавало паспорт, то працівники служби самостійно направляють повідомлення до територіального підрозділу.

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З собою візьміть дві актуальні фотографії розміром 3,5 х 4,5 см і вирушайте до найближчого центру надання адміністративних послуг.

Внутрішньо переміщені особи

Якщо маєте довідку Внутрішньо переміщеної особи, тоді звертаєтесь до територіального підрозділу ДМС, а також до ЦНАПу за місцем фактичного проживання, яке зазначене у довідці.

Якщо немає довідки ВПО і ви досі зареєстровані на окупованих територіях, тоді звертайтеся до будь-якого територіального підрозділу ГУДМС України в Донецькій та Луганській областях або у ЦНАП.

Крим

Якщо ви проживаєте в анексованому Криму, тоді документи можете подавати до будь-якого територіального підрозділу ДМС, за місцем звернення.

Підстави для відмови

Недосягнення особою відповідного віку (25-45 років);

Відсутність фотокарток;

Особа звернулася пізніше, ніж через місяць після досягнення 25-45-річного віку.

Якщо ви не вклеїли фото протягом 30 днів, то паспорт зразка 1994 року підлягає обміну на ID-картку.

Нагадаємо, Державна міграційна служба України продовжить робочий графік 30 і 31 березня, щоб видати паспорти громадянам, які хочуть встигнути проголосувати.