Кандидат у президенти Петро Порошенко в ексклюзивному інтерв’ю для ICTV розповів про методи зупинення війни на Донбассі та повернення окупованих територій.

Петро Порошенко став гостем програми Інтерв’ю з кандидатом у президенти про головне на телеканалі ICTV, яка виходить перед виборами президента України.

– Ключ від миру знаходиться не у Києві, Київ давно зробив всі необхідні кроки. І ключ від миру знаходиться не у Вашингтоні, і не у Брюселі. Ключ від миру знаходиться у Москві, у руках Путіна. Забезпечити просування Путіна щодо виконання взятих на себе міжнародних зобов’язань можно лише інструментами сили і тиску, підвищенням ціни, яку агресор заплатить за окупацію, – каже Порошенко.

Він наголосив на важливості та унікальності Мінських домовленостей, під якими підписався Путін.

– Там (у Мінських домовленостях, – Ред.) стоїть абсолютно чітке зобов’язання щодо виведення всіх іноземних військ, виведення важкої техніки, артилерії, передача під контроль України неконтрольованих ділянок українсько-російського кордону і розброєння військових формувань, – додав Порошенко.

Також він назвав ціну, яку платить Росія за війну на Донбасі. За оцінками аналітиків Blumbirg, за пять років війни РФ втратила 150 млрд доларів, а також 10% валового продукту. Також Москва щороку витрачає до 4-5 млрд доларів на фінансування військових формувань на Донбасі.

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Нагадаємо, що після президентських виборів в Україні в Радбезі ООН піднімуть питання введення миротворчої місії на Донбас.