31 марта проходят выборы президента Украины. Какая обстановка на участках, за кого голосуют украинцы и как голосуют кандидаты в президенты – в материале Фактов ICTV.

Утром 31 марта стартовал первый тур выборов президента Украины 2019. Участки будут открыты до 20 часов вечера.

Впрочем, пока что ажиотажа не наблюдается – в очередях в основном те, кто работает в воскресенье и пенсионеры.

Выборы организованы в 199 округах на 300 000 участков. На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в 26 округах выборы не происходят, так же как и в Крыму.

Напомним, что официальные результаты голосования будут не позднее, чем через 10 дней.

Однако уже в 20:00, сразу после закрытия участков, Факты ICTV объявят результаты езит-пола выборов в Украине 2019.

Выборы 2019 – нарушения

С самого утра наблюдатели начали фиксировать нарушения на участках.

Так, гражданская сеть Опора передает, что в Житомирской области начали допускать людей к голосованию заранее, а на некоторых участках зафиксированы случаи голосования без паспортов.

– Фиксируем частые случаи голосования без документов. Сейчас прорабатываем эту информацию. Пытаемся составлять акты, если есть два свидетеля, которые готовы его подписать. Обычно таких нет. Соответственно, без акта нельзя подавать и жалобу в окружной избирательный участок, – рассказал Фактам ICTV Тарас Чмут, координатор наблюдения Опоры в Житомирской области.

Он добавляет, что таких лиц продолжают допускать к голосованию.

– Частично, мы делаем замечания и они пытаются этого не делать, в отдельных случаях продолжают, тогда мы публикуем информацию на своих страницах в Фейсбуке.

Нарушения на участках – многочисленные, отмечает эксперт. Это и несоответствие стационарных и переносных ящиков, и несоответствие кабинок для голосования. Всего в Житомирской области только Опорой зафиксировано около 40 случаев.

– Субъекты избирательного процесса, кандидаты в президенты, безответственно отнеслись к подготовке своих членов участковых избирательных комиссий и наблюдателей, которые не желают подписывать акты.

Почти во всех областях Украины нарушения – участки открывались с опозданием в 10-15 минут, недостаточное количество бюллетеней, преждевременное открытие сейфов, агитация у избирательных участков и др.

В МВД зафиксировали уже 151 сообщение, связанное с избирательным процессом. Больше всего в Донецкой области (21) и Киеве (19).

Как голосовали политики?

Вместе с народом голосовать сегодня идут и наши политики и кандидаты в президенты. Кстати, голосовать за себя в Украине можно.

Первым на своем участке появился мэр Киева Виталий Кличко. Он совместил голосование с велопрогулкой, приехав на участок в экипировке и шлеме.

С самого утра проголосовал и Юрий Бойко, призвав украинсцев не игнорировать избирательный процесс. Он голосовал в селе Ивановичи, Киевской области.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко с женой пришел на свой участок около 9:00. Он проголосовал за себя, продемонстрировав заполненный бюллетень журналистам. Кстати, его делать нельзя.

Юлию Тимошенко же возле участка встречали поклонники с цветами и поздравлениями. Она проголосовала около 10 утра. Она подчеркнула, что голосует “за светлое будущее Украины”.

Лидер оппозиционного блока – Партия мира и развития Александр Вилкул тоже уже успел отдать свой голос.

– Кто станет Президентом знает только Бог и десятки миллионов украинцев. Наш голос – это наше мирное оружие. Выстрелим залпом – все будет очень хорошо. Все будет отлично, – отметил он.

Около 11 утра на свой участок приехал Владимир Зеленский. Голосовал “за достойного человека”, отметил кандидат. Его почти сразу обступили журналисты с вопросами, впрочем много времени он с ними не провел – сразу направился к своему авто, где его ждала жена.

Проголосовать успел экс-президент Украины Леонид Кучма. За кого голосовал не сказал, однако добавил:

– Прежде всего (голосовал, – Ред.), за достижение мира в Украине. Потому что мы часто вспоминаем это слово, а конкретные меры практически не делаем. Мы надеемся, что к нам кто-то придет и наши проблемы решит, в том числе, и проблему Донбасса, Крыма и так далее. Прежде всего, надо показать, что мы сильные, способны решать сами проблемы, тогда гораздо больше желающих будет в мире – в Европе, в Америке – нас поддержать и достичь вместе той победы, которую мы так сегодня хотим

Казус произошел во время голосования Анатолия Гриценко. Его жена Юлия Мостовая не смогла проголосовать, потому что ее не было в списках избирателей. Впоследствии все же оказалось, что она была в списках, просто ее не заметили.

На свой участок в Центральный дом офицеров прибыл и действующий президент Петр Порошенко с семьей. Голосовал за Украину, отметил он.

– Мы сделаем все возможное, чтобы превратить Украину в большую страну свободных, богатых и счастливых людей. А сегодняшнее голосование – уверенный шаг в этом направлении.

Как голосуют украинцы?

Украинцы активно голосуют на выборах президента Украины 2019. Пока что явка составляет 16,54%, но это только по данным 191 округа.

Пока лидирует Львовская область, где проголосовало 45,6 тыс. человек.

Кроме того, представитель экзит-пола на одном из участков передает, что на 11:00 у них уже были явные лидеры:

– По данным экзит-пола на избирательном участке №800633 лидирует одинаково Тимошенко и Порошенко. Более голосуют пожилые люди.

Факты ICTV опросили избирателей, которые уже проголосовали, кто стал их лидером.

– Голосовала за Игоря Смешко, потому что доверяю ему как человеку, работающему в сфере оборонки, – отмечает женщина, добавляя, что тоже всю жизнь работала в этой сфере.

Молодая девушка 22 лет к своим первым выборам подошла ответственно:

– Мой парень из оккупированных территорий, поэтому для меня было важно сделать правильный выбор – я выбирала между Зеленским и Смешко.

Пара пожилых людей, которая неспешно выходила из участка, рассказывает:

– Мы с женой проголосовали за Петра Алексеевича Порошенко. Он единственный президент, который сможет поднять нашу Украину. Мы за него и в первый раз голосовали и сейчас.

А вот другая женщина выбрала Юлию Тимошенко:

– Я голосовала за Юлию Владимировну. Она политик с большим опытом. Она, на мой взгляд, “железная леди”. Надо дать ей шанс доказать, что она политик с большой буквы.

Факты ICTV продолжают следить за ходом событий во время голосования. Оперативную информацию читайте в онлайне выборов 2019.

Фото: Петр Порошенко, Владимир Кличко

Лилия Ященко