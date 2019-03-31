31 березня відбуваються вибори президента України. Яка обстановка на дільницях, за кого голосують українці та як голосують кандидати у президенти – у матеріалі Фактів ICTV.

О 8 ранку 31 березня стартував перший тур виборів президента України 2019. Дільниці будуть відкриті до 20 години вечора.

Втім, поки що ажіотажу не спостерігається – у чергах переважно ті, хто працює у неділю та пенсіонери.

Вибори організовано у 199 округах на 300 000 дільницях. На окупованих територіях Донецької та Луганської областей у 26 округах вибори не відбуваються, так само як і у Криму.

Нагадаємо, що офіційні результати голосування будуть не пізніше, ніж через 10 днів.

Однак вже о 20:00, відразу після закриття дільниць, Факти ICTV оголосять результати езит-полу виборів в Україні 2019.

Вибори 2019 – порушення

З самого ранку спостерігачі почали фіксувати порушення на дільницях.

Так, громадянська мережа Опора передає, що у Житомирській області почали допускати людей до голосування завчасно, а на деяких дільницях зафіксовано випадки голосування без паспортів.

– Фіксуємо часті випадки голосування без документів. Зараз опрацьовуємо цю інформацію. Намагаємось складати акти, якщо є два свідки, які готові його підписати. Зазвичай таких немає. Відповідно, без акту неможна подавати і скаргу в окружну виборчу дільницю, – розповів Фактам ICTV Тарас Чмут, координатор спостереження Опори у Житомирській області.

Він додає, що таких осіб продовжують допускати до голосування.

– Частково, ми робимо зауваження і вони намагаються цього не робити, в окремих випадках продовжують, тоді ми публікуємо інформацію на своїх сторінках у Фейсбук.

Порушення на дільницях – численні, зазначає експерт. Це і невідповідність стаціонарних і переносних скриньок, і невідповідність кабінок для голосування. Загалом у Житомирській області тільки Опорою зафіксовано близько 40 випадків.

– Суб’єкти виборчого процесу, кандидати в президенти, безвідповідально поставились до підготовки своїх членів дільничних виборчих комісій та спостерігачів, які не бажають підписувати акти.

Майже у всіх областях України порушення – дільниці відчинялись із запізненням у 10-15 хвилин, недостатня кількість бюлетенів, передчасне відкриття сейфів, агітація біля виборчих дільниць та ін.

У МВС зафіксували вже 151 повідомлень, що повязані з виборчим процесом. Найбільше у Донецькій області (21) та Києві (19).

Як голосували політики?

Разом з народом голосувати сьогодні йдуть і наші політики та кандидати у президенти. До речі, голосувати за себе в Україні можна.

Першим на свій дільниці з’явився мер Києва Віталій Кличко. Він сумістив голосування з велопрогулянкою, приїхавши на дільницю в екіпіровці і шоломі.

З самого ранку проголосував і Юрій Бойко, закликавши українців не ігнорувати виборчий процес. Він голосував у селі Івановичі, Київської області.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко з дружиною прийшов на свою дільницю близько 9 години. Він проголосував за себе, продемонструвавши заповнений бюлетень журналістам. До речі, цього робити не можна.

Юлію Тимошенко ж біля дільниці зустрічали шанувальники з квітами та привітаннями. Вона проголосувала близько 10 години ранку. Наголосила, що голосує “за світле майбутнє України”.

Лідер опозиційного блоку – Партії миру та розвитку Олександр Вілкул теж встиг віддати свій голос.

– Хто стане Президентом знає тільки Бог і десятки мільйонів українців. Наш голос – це наша мирна зброя. Вистрілимо залпом – все буде дуже добре. Все буде відмінно, – зазначив він

Близько 11 години на свою дільницю приїхав Володимир Зеленський. Голосував “за гідну людину “, зазначив кандидат. Його майже відразу обступили журналісти із запитаннями, втім багато часу він з ними не провів – відразу попрямував до свого авто, де його чекала дружина.

Проголосувати встиг і екс-президент України Леонід Кучма зі своєю дружиною. За кого проголосував не зазначив, однак додав:

– Перш за все (голосував, – Ред.), за досягнення миру в Україні. Тому що ми часто згадуємо це слово, а конкретних заходів практично не робимо. Ми сподіваємося, що до нас хтось прийде і наші проблеми вирішить, в тому числі, і проблему Донбасу, Криму і так далі. Перш за все, треба показати, що ми сильні, здатні вирішувати самі проблеми, тоді набагато більше бажаючих буде в світі – в Європі, в Америці – нас підтримати і досягти разом тієї перемоги, яку ми так сьогодні хочемо.

Казус стався під час голосування Анатолія Гриценко. Його жінка Юлія Мостова не змогла проголосувати, бо її не було у списках виборців. Згодом все ж таки виявилось, що вона була у списках, просто її не помітили.

На свою дільницю у Центральний будинок офіцерів прибув і чинний президент Петро Порошенко з родиною. Голосував за Україну, зазначив він.

– Ми зробимо все можливе, щоб перетворити Україну у велику країну вільних, заможних і щасливих людей. А сьогоднішнє голосування – впевнений крок у цьому напрямку.

Як голосують українці?

Українці активно голосують на виборах президента України 2019. Поки що явка складає 16,54%, але це лише за даними 191 округа.

Поки що лідирує Львівська область, де проголосувало 45,6 тис. осіб.

Окрім того, представниця екзит-полу на одній з дільниць передає, що станом на 11 годину у них вже були явні лідери:

– За даними екзит-полу на виборчій дільниці №800633 лідирує однаково Тимошенко і Порошенко. Більше голосують люди похилого віку.

Факти ICTV опитали виборців, які вже проголосували, хто став їх фаворитом.

– Голосувала за Ігоря Смешко, тому що довіряю йому як людині, яка працює у сфері оборонки, – зазначає жінка, додаючи, що теж все життя працювала у цій сфері.

Молода дівчина 22 років до своїх перший виборів перейшла відповідально.

– Мій хлопець з окупованих територій, тому для мене було важливо, зробити правильний вибір – я обирала між Зеленським та Смешко.

Пара похилого віку, що неспішно виходила з дільниці, розповідає:

– Ми з дружиною проголосували за Петра Олексійовича Порошенка. Він єдиний президент, який зможе підняти нашу Україну. Ми за нього і вперше голосували і зараз.

А от інша жінка обрала Юлію Тимошенко:

– Я голосувала за Юлію Володимирівну. Вона політик з великим досвідом. Вона, на мій погляд, “залізна леді”. Треба дати їй шанс довести, що вона політик з великої літери.

Факти ICTV продовжують слідкувати за перебігом подій під час голосування. Оперативну інформацію читайте у онлайні виборів 2019.

Фото: Петро Порошенко, Володимир Кличко

Лілія Ященко