Весь руководящий состав Государственного концерна Укроборонпром должен пройти проверку на полиграфе.

Президент Украины Петр Порошенко инициирует проведение проверки среди руководителей Укроборонпрома на полиграфе. Об этом он заявил во время переговоров с секретарем СНБО Александром Турчиновым и его заместителем Сергеем Кривоносом.

– Весь руководящий состав Государственного концерна Укроборонпром должен пройти проверку на полиграфе. Обратился к правительству с просьбой обеспечить организацию исследований на полиграфе, – сказал глава государства.

Порошенко поручил подготовить списки тех, кто должен пройти полиграф.

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Он попросил включить руководителей предприятий, и тех, кто отвечает за финансы.

Результаты будут переданы контрразведке СБУ или в правоохранительные органы.

Весь керівний склад @ukroboronprom має пройти перевірку на поліграфі Прошу підготувати списки тих,хто має пройти дослідження.Включити туди і керівників державних підприємств оборонно-промислового комплексу – і керівників підприємств, і тих, хто відповідає за фінансову діяльність pic.twitter.com/wGRDZOQtZB — Петро Порошенко (@poroshenko) 2 апреля 2019 г.

К слову, Порошенко заявил, что будет инициировано проведение международного аудита Укроборонпрома.