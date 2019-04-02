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Факты / Украина / Политика

Руководство Укроборонпрома проверят на полиграфе – Порошенко

Весь руководящий состав Государственного концерна Укроборонпром должен пройти проверку на полиграфе.

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко инициирует проведение проверки среди руководителей Укроборонпрома на полиграфе. Об этом он заявил во время переговоров с секретарем СНБО Александром Турчиновым и его заместителем Сергеем Кривоносом.

– Весь руководящий состав Государственного концерна Укроборонпром должен пройти проверку на полиграфе. Обратился к правительству с просьбой обеспечить организацию исследований на полиграфе, – сказал глава государства.

Порошенко поручил подготовить списки тех, кто должен пройти полиграф.

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Он попросил включить руководителей предприятий, и тех, кто отвечает за финансы.

Результаты будут переданы контрразведке СБУ  или в правоохранительные органы.

К слову, Порошенко заявил, что будет инициировано проведение международного аудита Укроборонпрома.

Источник: Администрация Президента

Фото: Администрация Президента

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