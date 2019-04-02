Весь руководящий состав Государственного концерна Укроборонпром должен пройти проверку на полиграфе.
Президент Украины Петр Порошенко инициирует проведение проверки среди руководителей Укроборонпрома на полиграфе. Об этом он заявил во время переговоров с секретарем СНБО Александром Турчиновым и его заместителем Сергеем Кривоносом.
– Весь руководящий состав Государственного концерна Укроборонпром должен пройти проверку на полиграфе. Обратился к правительству с просьбой обеспечить организацию исследований на полиграфе, – сказал глава государства.
Порошенко поручил подготовить списки тех, кто должен пройти полиграф.
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Он попросил включить руководителей предприятий, и тех, кто отвечает за финансы.
Результаты будут переданы контрразведке СБУ или в правоохранительные органы.
Весь керівний склад @ukroboronprom має пройти перевірку на поліграфі
Прошу підготувати списки тих,хто має пройти дослідження.Включити туди і керівників державних підприємств оборонно-промислового комплексу – і керівників підприємств, і тих, хто відповідає за фінансову діяльність pic.twitter.com/wGRDZOQtZB
— Петро Порошенко (@poroshenko) 2 апреля 2019 г.
К слову, Порошенко заявил, что будет инициировано проведение международного аудита Укроборонпрома.