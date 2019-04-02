Весь керівний склад Державного концерну Укроборонпром повинен пройти перевірку на поліграфі.
Президент України Петро Порошенко ініціює проведення перевірки серед керівників Укроборонпрому на поліграфі. Про це він заявив під час переговорів з секретарем РНБО Олександром Турчиновим і його заступником Сергієм Кривоносом.
– Весь керівний склад Державного концерну Укроборонпром повинен пройти перевірку на поліграфі. Звернувся до уряду з проханням забезпечити організацію досліджень на поліграфі, – сказав глава держави.
Порошенко доручив підготувати списки тих, хто повинен пройти поліграф.
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Він попросив включити керівників підприємств, і тих, хто відповідає за фінанси.
Результати будуть передані контррозвідці СБУ або в правоохоронні органи.
Весь керівний склад @ukroboronprom має пройти перевірку на поліграфі
Прошу підготувати списки тих,хто має пройти дослідження.Включити туди і керівників державних підприємств оборонно-промислового комплексу – і керівників підприємств, і тих, хто відповідає за фінансову діяльність pic.twitter.com/wGRDZOQtZB
— Петро Порошенко (@poroshenko) 2 апреля 2019 г.
До слова, Порошенко заявив, що буде ініційовано проведення міжнародного аудиту Укроборонпрому.