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Факти / Україна / Політика

Керівництво Укроборонпрому перевірять на поліграфі – Порошенко

Весь керівний склад Державного концерну Укроборонпром повинен пройти перевірку на поліграфі.

порошенко

Президент України Петро Порошенко ініціює проведення перевірки серед керівників Укроборонпрому на поліграфі. Про це він заявив під час переговорів з секретарем РНБО Олександром Турчиновим і його заступником Сергієм Кривоносом.

– Весь керівний склад Державного концерну Укроборонпром повинен пройти перевірку на поліграфі. Звернувся до уряду з проханням забезпечити організацію досліджень на поліграфі, – сказав глава держави.

Порошенко доручив підготувати списки тих, хто повинен пройти поліграф.

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Він попросив включити керівників підприємств, і тих, хто відповідає за фінанси.

Результати будуть передані контррозвідці СБУ або в правоохоронні органи.

До слова, Порошенко заявив, що буде ініційовано проведення міжнародного аудиту Укроборонпрому.

Джерело: Адміністрація Президента

Фото: Адміністрація Президента

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