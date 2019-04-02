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Факты / Украина / Бизнес и финансы

За завышенные платежки оштрафовали еще один облгаз – всего 11

Житомиргаз пополнил список компаний, на которые Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, наложила штраф в размере 850 тыс. грн – за доначисления в платежках.

Газ

НКРЭКУ оштрафовала ПАО Житомиргаз на 850 тыс. грн и обязала компанию устранить нарушения до 22 апреля.

Читайте: НКРЭКУ начинает масштабную проверку облгазов

Ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ошрафовала 10 компаний: Харьковгаз, Хмельницкгаз, Киевоблгаз, Запорожгаз, Черновцыгаз, Львовгаз, Винницагаз, Волыньгаз, Закарпатгаз, Ивано-Франковскгаз.

В целом регулятор проверит 20 облгазов в 15 областях, чтобы выяснить, справедливо ли выставили платежки за газ.

Источник: НКРЕКП 

Фото: Dreamstime

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