Житомиргаз поповнив список компаній, на які Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, наклала штраф в розмірі 850 тис. грн – за донарахування в платіжках.
НКРЕКП оштрафувала ПАТ Житомиргаз на 850 тис. грн і зобов’язала компанію усунути порушення до 22 квітня.
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Раніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, ошрафувала 10 компаній: Харківгаз, Хмельницькгаз, Київоблгаз, Запоріжгаз, Чернівцігаз, Львівгаз, Вінницягаз, Волиньгаз, Закарпатгаз, Івано-Франківськгаз.
Загалом регулятор перевірить 20 облгазів у 15 областях, аби з’ясувати, чи справедливо виставили платіжки за газ.
Джерело: НКРЕКП
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