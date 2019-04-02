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За завищені платіжки оштрафували ще один облгаз – всього 11

Житомиргаз поповнив список компаній, на які Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, наклала штраф в розмірі 850 тис. грн – за донарахування в платіжках.

Газ

НКРЕКП оштрафувала ПАТ Житомиргаз на 850 тис. грн і зобов’язала компанію усунути порушення до 22 квітня.

Читайте: НКРЕКП починає масштабну перевірку облгазів

Раніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, ошрафувала 10 компаній: Харківгаз, Хмельницькгаз, Київоблгаз, Запоріжгаз, Чернівцігаз, Львівгаз, Вінницягаз, Волиньгаз, Закарпатгаз, Івано-Франківськгаз.

Загалом регулятор перевірить 20 облгазів у 15 областях, аби з’ясувати, чи справедливо виставили платіжки за газ.

Джерело: НКРЕКП 

Фото: Dreamstime

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