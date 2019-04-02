Владимир Зеленский вполне готов для переговоров в с президентом США Дональдом Трампов и главой России Владимиром Путиным.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский готов вести переговоры с президентами США и России, сказал его советник Александр Данилюк.

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– Зеленский покажет свою команду – и тогда отпадут все вопросы по его компетентности, – сказал он.

Также Данилюк отметил, что перед любыми переговорами относительно мирного урегулирования ситуации на Донбассе необходимо учесть все предложения.

Ранее социолог озвучил статистику, согласно которой у Зеленского сохраняется преимущество во втором туре выборов президента Украины.