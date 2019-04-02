Наблюдатели за выборами президента Украины призывают кандидатов провести дебаты перед вторым туром.

Важность дебатов перед проведением голосования во втором туре выборов президента Украины 2019 “сложно переоценить”.

Об этом заявил эксперт миссии по наблюдению за волеизъявлением ENEMO Пьер Петье.

По его словам, отсутствие дебатов во время предвыборной кампании не помешало провести в Украине конкурентные выборы. Несмотря на это, наблюдатель все же призывает провести телевстречу кандидатов перед вторым туром.

К слову, глава миссии ENEMO Златко Вуйович заявил, что украинцы могут гордиться, что первый тур выборов был “свободным и конкурентным”.

Читайте: Кто выиграет второй тур выборов – ставки букмекеров

– Это показывает, что Украина двигается в правильном направлении.

Как уже стало известно, по результатам первого тура выборов в новом голосовании в качестве кандидатов примут участие Владимир Зеленский и Петр Порошенко.