С апреля цена на газ для населения снизится на 17 копеек и составит 8,38 грн за кб. м.
Цена на газ для населения с апреля будет снижена с 8,55 грн за кб. м. до 8,38 грн. Всего цена снизится на 17 копеек.
Таким образом Нафтогаз выполнил распоряжение правительства.
Такое решение обусловлено выгодной сделкой: в марте на европейском рынке газ закупили по выгодной цене.
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Напомним, что Кабмин обязал Нафтогаз продавать газ населению дешевле 8,55 грн за кубический метр.
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