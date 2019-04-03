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Факты / Украина

Цена на газ для населения снизится на 17 копеек – Нафтогаз

С апреля цена на газ для населения снизится на 17 копеек и составит 8,38 грн за кб. м.

Цена на газ для населения снизится на 17 копеек – Нафтогаз

Цена на газ для населения с апреля будет снижена с 8,55 грн за кб. м. до 8,38 грн. Всего цена снизится на 17 копеек.

Таким образом Нафтогаз выполнил  распоряжение правительства.

Такое решение обусловлено выгодной сделкой: в марте на европейском рынке газ закупили по выгодной цене.

Читайте: За завышенные платежки оштрафовали еще один облгаз – всего 11

Напомним, что Кабмин обязал Нафтогаз продавать газ населению дешевле 8,55 грн за кубический метр.

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