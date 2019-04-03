Кабмин обязал Нафтогаз продавать газ населению дешевле 8,55 грн за кубический метр.

Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины с 1 апреля сможет устанавливать цену на газ для населения ниже предельной цены.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, уточнив, что такая норма в Украине прописана на уровне 8,55 грн за кубический метр.

По словам премьера, в Кабмине полностью поддерживают заявление Нафтогаза о том, что компания может продавать газ дешевле 8,55.

– Чем дешевле они будут продавать, тем лучше.

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Гройсман подчеркнул, что Кабмин больше не будет устанавливать цену на продажу газа Нафтогазом, но она не может быть выше 8,55.

– Обязываю НАК Нафтогаз с 1 апреля реализовывать газ для населения дешевле, чем 8,55, – добавил он.

14 марта глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что цена газа на европейском рынке упала ниже стоимости газа для населения в Украине.

Как сообщалось, Кабмин оштрафовал 11 облгазов из-за завышенных платежек, которые получили украинцы.