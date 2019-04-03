PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Нафтогаз будет продавать газ населению дешевле

Кабмин обязал Нафтогаз продавать газ населению дешевле 8,55 грн за кубический метр.

Нафтогаз будет продавать газ населению дешевле

Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины с 1 апреля сможет устанавливать цену на газ для населения ниже предельной цены.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, уточнив, что такая норма в Украине прописана на уровне 8,55 грн за кубический метр.

По словам премьера, в Кабмине полностью поддерживают заявление Нафтогаза о том, что компания может продавать газ дешевле 8,55.

– Чем дешевле они будут продавать, тем лучше.

Читайте: Остановка газового транзита: Коболев рассказал о плане Б

Гройсман подчеркнул, что Кабмин больше не будет устанавливать цену на продажу газа Нафтогазом, но она не может быть выше 8,55.

– Обязываю НАК Нафтогаз с 1 апреля реализовывать газ для населения дешевле, чем 8,55, – добавил он.

14 марта глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что цена газа на европейском рынке упала ниже стоимости газа для населения в Украине.

Как сообщалось, Кабмин оштрафовал 11 облгазов из-за завышенных платежек, которые получили украинцы.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Единственная в Украине! Как работает морская платформа по добыче газа в Азовском море
Цены на газ для промышленности снижены почти на 24%
Порошенко рассказал, когда Украина перестанет импортировать газ
Космические платежки: НКРЭКУ оштрафовала еще 4 облгаза
Кабмин продлил контракт с Коболевым: сроки и условия
Кабмин продлит контракт с Коболевым на год
Ляшко сорвал заседание Кабмина и устроил перебранку с Гройсманом
Тарифы на газ для населения снижены с апреля – Нафтогаз
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка