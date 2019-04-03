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Факти / Україна

Ціна на газ для населення знизиться на 17 копійок – Нафтогаз

З квітня ціна на газ для населення знизиться на 17 копійок і становитиме 8,38 грн за кб. м.

Ціна на газ для населення знизиться на 17 копійок – Нафтогаз

Ціна на газ для населення з квітня буде знижена з 8,55 грн за кб. м. до 8,38 грн за кб. м. Всього ціна знизиться на 17 копійок.

Таким чином Нафтогаз виконав розпорядження уряду.

Таке рішення обумовлене вигідною угодою: у березні на європейському ринку газ закупили за вигідною ціною.

Читайте: За завищені платіжки оштрафували ще один облгаз – всього 11

Нагадаємо, що Кабмін зобов’язав Нафтогаз продавати газ населенню дешевше 8,55 грн за кубічний метр.

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