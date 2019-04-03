PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Украина закрывает нерегулярные авиарейсы с Россией

Нерегулярные авиарейсы между Украиной и Россией запрещены. Такое решение принято на заседании Кабмина.

Літак

Кабинет министров сегодня ввел запрет на нерегулярные авиарейсы между Украиной и РФ.

Исключение составляют только рейсы миссий международных организаций – ООН, ОБСЕ и Красного креста.

Это решение принято по предложению министра внутренних дел Арсена Авакова.

По его словам, основанием для запрета стал перелет кандидата в президенты Юрия Бойко в РФ.

– Бойко воспользовался лазейкой в нашем законодательстве, получил соответствующее добро ФСБ Российской Федерации на такой прямой перелет, – отметил Аваков.

Читайте: Аэропорт Ужгород принял первый рейс после трехлетнего перерыва

Напомним, 25 сентября 2015 года Кабмин запретил полеты российских авиакомпаний в Украину в соответствии с решением СНБО о введении санкции против более 400 физических и 90 юридических лиц РФ.

В ноябре того же года Госавиаслужба уведомила РФ о запрете транзита через Украину для авиакомпаний РФ с 26 ноября.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Ответ Москвы на планы НАТО в Керченском проливе
Суд оккупантов арестовал 23 задержанных крымских татар
Оккупанты через “суд” пытаются отобрать единственный храм ПЦУ в Крыму
Из Украины выдворили российскую пропагандистку
Авиатакси и выпас скота: в Атланте показали вертолеты будущего
Бывший СБУшник в Москве признался в работе на российские спецслужбы
25 на 25: Украина предложила РФ обмен заложниками перед выборами
На границе с РФ поймали 60 завербованных украинцев
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка