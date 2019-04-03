Нерегулярные авиарейсы между Украиной и Россией запрещены. Такое решение принято на заседании Кабмина.

Кабинет министров сегодня ввел запрет на нерегулярные авиарейсы между Украиной и РФ.

Исключение составляют только рейсы миссий международных организаций – ООН, ОБСЕ и Красного креста.

Это решение принято по предложению министра внутренних дел Арсена Авакова.

По его словам, основанием для запрета стал перелет кандидата в президенты Юрия Бойко в РФ.

– Бойко воспользовался лазейкой в нашем законодательстве, получил соответствующее добро ФСБ Российской Федерации на такой прямой перелет, – отметил Аваков.

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Напомним, 25 сентября 2015 года Кабмин запретил полеты российских авиакомпаний в Украину в соответствии с решением СНБО о введении санкции против более 400 физических и 90 юридических лиц РФ.

В ноябре того же года Госавиаслужба уведомила РФ о запрете транзита через Украину для авиакомпаний РФ с 26 ноября.