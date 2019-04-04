Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предложил Юлии Тимошенко стать модератором на дебатах. Громкое заявление не осталось без внимания и вызвало бурную реакцию пользователей сети.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предложил на роль независимого арбитра на дебатах перед вторым туром выборов народного депутата Юлию Тимошенко.
Такое заявление не могло остаться без внимания, поэтому в сети разразились бурные обсуждения.
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Факты ICTV собрали реакцию пользователей сети, которых видимо удивило решение Владимира Зеленского.
Дебаты на Олимпийском: реакция сети на предложение Тимошенко стать арбитром / 13 фотографий
К слову, теледебаты на Суспільному в любом случае состоятся 19 апреля.
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