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Факти / Україна

Тимошенко відповіла Зеленському

Народний депутат Юлія Тимошенко відповіла відмовою на пропозицію Володимира Зеленського вести дебати на НСК Олімпійський.

Тимошенко відповіла Зеленському

Юлія Тимошенко не буде модератором на дебатах між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.

Про це заявив радник передвиборного штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков.

Читайте: Дебати на Олімпійському: реакція мережі на пропозицію Тимошенко стати арбітром

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що хотів би бачити Юлію Тимошенко модератором на дебатах.

Джерело: Радіо Новое время

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