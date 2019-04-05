Народний депутат Юлія Тимошенко відповіла відмовою на пропозицію Володимира Зеленського вести дебати на НСК Олімпійський.
Юлія Тимошенко не буде модератором на дебатах між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.
Про це заявив радник передвиборного штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков.
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Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що хотів би бачити Юлію Тимошенко модератором на дебатах.
Джерело: Радіо Новое время
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