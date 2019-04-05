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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина должна продолжить сотрудничество с МВФ в 2020 году – Всемирный банк

Украине понадобится сотрудничество с МВФ даже после завершения программы Stand-by.

Украина должна продолжить сотрудничество с МВФ в 2020 году – Всемирный банк

Во Всемирном банке считают, что Украине придется продолжить сотрудничество с МВФ в 2020 году после окончания программы Stand-by.

По анализу Всемирного банка, Украину в ближайшие три года ждут огромные потребности в финансировании и достижении фискальной цели по дефициту в 2,5% ВВП, что позволит обеспечить макроэкономическую стабильность.

– Украине необходимо около $11 млрд в год (8% ВВП в год) для погашения государственного долга и финансирования дефицита бюджета в 2019, 2020 и 2021 годах, – говорится в обзоре Всемирного банка.

Для этого наша страна должна сохранить темпы реформ и поспевать за завершением проверок МВФ.

Читайте: Бизнес в Украине, перспективы экономики и МВФ – интервью с Максимом Нефедовым

Однако Украина все еще будет оставаться уязвимой для внешних шоков и циклов товарных цен, поскольку структурная трансформация экономики еще не завершена.

К слову, миссия МВФ должна прибыть в Украину в мае-июне 2019 года.

Источник: (Українська) Світовий банк

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