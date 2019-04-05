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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна повинна продовжити співпрацю з МВФ у 2020 році – Світовий банк

Україні знадобиться співпраця з МВФ навіть після завершення програми Stand-by.

Україна повинна продовжити співпрацю з МВФ у 2020 році – Світовий банк

У Світовому банку вважають, що Україні доведеться продовжити співпрацю з МВФ у 2020 році після закінчення програми Stand-by.

За аналізом Світового банку, Україну у найближчі три роки чекають величезні потреби у фінансуванні і досягнення фіскальної мети щодо дефіциту у 2,5% ВВП, що дозволить забезпечити макроекономічну стабільність.

– Україні необхідно близько $11 млрд на рік (8% ВВП на рік) для погашення державного боргу та фінансування дефіциту бюджету у 2019, 2020 і 2021 роках, – йдеться в огляді світового банку.

Для цього наша країна має зберегти темпи реформ й поспівати за завершенням оглядів МВФ.

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Проте Україна все ще залишатиметься вразливою для зовнішніх шоків і циклів товарних цін, оскільки структурна трансформація економіки іще не завершена.

До слова, місія МВФ має прибути в Україну у травні-червні 2019 року.

Джерело: Світовий банк

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