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Факты / Украина

Корабли РФ провели стрельбы в Черном море

Российские ракетные катера Ивановец и Р-60 провели стрельбы в акватории Черного моря и вернулись в пункт базирования ЧФ РФ в оккупированный Севастополь.

Ракетний катер ЧФ Росії Івановець

Кроме катеров Ивановец и Р-60, которые непосредственно выполняли ракетные стрельбы, в пункты постоянной дислокации вернулись 14 кораблей Черноморского флота РФ.

Они принимали участие в закрытии морского полигона.

Черноморский флот РФ официально не сообщает об учениях, но на странице Минобороны России в Facebook размещен пост о возвращении фрегата Адмирал Григорович в порт Севастополя.

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Напомним, месяц назад Россия проводила военные учения в оккупированном Крыму с ракетным комплексом Искандер.

Фото: Минобороны России

Источник: Радио Свобода

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