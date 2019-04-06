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Факти / Україна

Кораблі РФ провели стрільби в Чорному морі

Російські ракетні катери Івановець і Р-60 провели стрільби в акваторії Чорного моря і повернулися в пункт базування ЧФ РФ в окупований Севастополь.

Ракетний катер ЧФ Росії Івановець

Окрім катерів Івановець і Р-60, які безпосередньо виконували ракетні стрільби, в пункти постійної дислокації повернулися 14 кораблів Чорноморського флоту РФ.

Вони брали участь у закритті морського полігону.

Чорноморський флот РФ офіційно не повідомляє про навчання, але на сторінці Міноборони Росії у Facebook розміщено пост про повернення фрегата Адмірал Григорович у порт Севастополя.

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Нагадаємо, місяць тому Росія проводила військові навчання в окупованому Криму з ракетним комплексом Іскандер.

Фото: Минобороны России

Джерело: Радіо Свобода

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