Російські ракетні катери Івановець і Р-60 провели стрільби в акваторії Чорного моря і повернулися в пункт базування ЧФ РФ в окупований Севастополь.
Окрім катерів Івановець і Р-60, які безпосередньо виконували ракетні стрільби, в пункти постійної дислокації повернулися 14 кораблів Чорноморського флоту РФ.
Вони брали участь у закритті морського полігону.
Чорноморський флот РФ офіційно не повідомляє про навчання, але на сторінці Міноборони Росії у Facebook розміщено пост про повернення фрегата Адмірал Григорович у порт Севастополя.
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Нагадаємо, місяць тому Росія проводила військові навчання в окупованому Криму з ракетним комплексом Іскандер.
Фото: Минобороны России
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