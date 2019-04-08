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Факты / Украина / Общество

Под Киевом в ДТП погиб волонтер и директор Allseeds Владимир Слабовский

В ДТП под Киевом погиб директор агропромышленной компании Allseeds и волонтер Владимир Слабовский.

Под Киевом в ДТП погиб волонтер и директор Allseeds Владимир Слабовский

Погиб Владимир Слабовский в аварии в Киевской области, сообщил журналист Юрий Бутусов.

Владимир Слабовский был генеральным директором одной из самых крупных украинских агропромышленных компаний Allseeds.

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Известно, что он родом был из Донецка, а когда началась война на Донбассе, то оставил там все. Переехав, начал помогать украинской армии.

– Бойцам он всегда говорил: Я не вернусь на родной Донбасс, пока оккупантов не выгоню, и я буду помогать нашей армии, пока Донбасс снова не станет украинским, – рассказал Бутусов.

Компания Слабовского приобрела и оборудовала грузовик МАН с большой душевой и стиральными машинами. Также перечисляла деньги на закупку больших и самой современных палаток для комфортного размещения бойцов.

Ранее Факты ICTv писали, что взрыв автомобиля на улице Вильямса 6А в Киеве мог быть покушением на жизнь украинского офицера. Взрыв произошел в результате того, что мужчина пытался установить взрывчатку на авто, однако она слишком рано сдетонировала.

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