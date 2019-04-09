Факты ICTV продолжают подводить итоги первого тура выборов президента 2019. Кто и за кого голосовал – средний возраст, образование и пол избирателей Петра Порошенко, Владимира Зеленского, Юлии Тимошенко и других кандидатов.

По результатам первого тура победили Владимир Зеленский и Петр Порошенко, набрав 30,24% и 15,9% соответственно.

Явка в первом туре составила 62,8%, что превысило показатель 2014 года чуть более чем на 3%.

В день голосования социологические компании Центр Разумкова, КМИС, а также Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива проводили Национальный экзит-пол, результаты которого обнародовали в день голосования.

В рамках проекта было опрошено около 19,5 тыс. человек на 400 участках. Погрешность в результатах для лидеров должна была составлять до 2,5%, на практике же самой большой стала 1,97% для Юрия Бойко.

В течение дня респондентов опрашивали не только на предмет определения их кандидата, но и собирали информацию касательно их пола, возраста и образования, чтобы на основе этих данных создать портрет избирателя каждого из кандидатов.

Портрет избирателя Владимира Зеленского

Владимир Зеленский стал лидером гонки в 19 из 24 областей Украины. За него отдали свои голоса 5,7 млн граждан.

– Если электорат Порошенко более или менее знает, что он предлагает, то электорат Зеленского – нет. Поэтому, по моему мнению, такая победа во всех регионах связана с тем, что каждый сам себе рассуждает, что будет делать Зеленский, – отметила Ирина Бекешкина, директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

Избиратели Зеленского – молодежь в возрасте от 19 до 29 лет, особенно студенты с незаконченным высшим образованием. Это горожане, преимущественно жители областных центров – 35,7%.

– Наибольший уровень поддержки Зеленского был среди тех, кому 18-29 лет, но в силу того, что уровень активности этой возрастной группы был ниже, то наиболее многочисленная группа, которая голосовала за Зеленского – 29-39 лет, – объясняет заместитель директора центра Разумкова Михаил Мищенко.

Причем подавляющее большинство его сторонников определилась еще задолго до выборов. Однако, Ирина Бекешкина отмечает, что рейтинг Зеленского “прыгнул” на 22% с началом избирательной кампании. Она связывает это с его новогодним обращением.

– Большее преимущество Зеленский, по сравнению с Порошенко, получил в крупных городах и областных центрах, – отмечает эксперт Киевского международного института социологии Светлана Хутка.

Портрет избирателя Петра Порошенко

Наибольшую поддержку Петр Порошенко имеет на западе – его избрали лидером во Львовской и Тернопольской областях. Всего за него проголосовало чуть более 3 млн украинцев.

Горожанин старшего возраста, с высшим образованием – именно таков избиратель Петра Порошенко. Наименьшую поддержку Порошенко имеет среди молодежи (10,8%), в то время как люди пожилого возраста более склонны голосовать за него (29,9%). Средняя возрастная категория поддерживает Порошенко на уровне 20%.

Причем стоит добавить, что более 50% избирателей действующего президента имеют высшее образование.

Более половины электората определились со своим фаворитом задолго до выборов – таких было 62,6%.

Портрет избирателя Юлии Тимошенко

Юлия Тимошенко лидировала только в Ивано-Франковской области. Ее избиратели проживают преимущественно в западной и центральной Украине, так же, как и избиратели Порошенко.

За Тимошенко в целом проголосовало 2,5 млн украинцев.

Ее типичные избиратели – селяне, преимущественно женщины старше 50 лет со средним специальным образованием.

По данным экзит-пола, 65% избирателей Тимошенко старше 50 лет.

Так же, как и у Порошенко, 60% ее избирателей определились с фаворитом еще до начала предвыборной кампании.

Портрет избирателя Юрия Бойко

2,2 млн украинцев отдали свои голоса за Бойко. Причем наибольшую поддержку он имеет на юге (39,5%) и востоке (33,7%).

Так, на юге, где кстати Зеленский получил наибольший рейтинг в 42%, Бойко финишировал вторым, набрав 15% голосов.

Феномен его популярности пояснил Михаил Мищенко:

– В 2014 году тот электорат, который мы условно называем бело-голубым, был деморализован. Значительная часть из них вообще не пошла на выборы. Сейчас мы видим, что состоялась мобилизация электората бывшей Партии регионов, что и дало относительно высокий показатель уровня поддержки Бойко.

Подавляющее большинство электората Бойко – люди пожилого возраста. 73% его избирателей старше 50 лет. Причем кандидата поддерживают люди со средним специальным образованием – 39,1%.

Интересная статистика и среди других кандидатов. К примеру 62% избирателей Олега Ляшко – селяне. Причем только у 12% есть высшее образование.

– Предвыборная риторика Ляшко оказалась наименее приемлемой для людей с высоким уровнем образования, – комментирует Мищенко.

Явка женщин на участке была почти на 10% выше, чем у мужчин. Тем не менее, за двух кандидатов голосовали преимущественно мужчины – Анатолий Гриценко (53%) и Руслан Кошулинский (52%).

Самый актуальный вопрос сейчас – как распределятся голоса во втором туре между Порошенко и Зеленским? Сможет ли первый привлечь молодой электорат, а второй, наоборот, избирателей старшего возраста?

Кстати, Факты ICTV уже писали, чей электорат могут забрать лидеры.

Второй тур состоится уже 21 апреля. Факты ICTV напоминают, как голосовать не по месту прописки. Если вы еще не изменили место голосования – поторопитесь, потому что последний день уже 15 апреля.

Лилия Ященко