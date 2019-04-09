Факти ICTV продовжують підбивати підсумки першого туру виборів президента 2019. Хто і за кого голосував – середній вік, освіта та стать виборців Петра Порошенка, Володимира Зеленського, Юлії Тимошенко та інших кандидатів.

За результатами першого туру перемогли Володимир Зеленський та Петро Порошенко, набравши 30,24% та 15,9% відповідно.

Явка у першому турі склала 62,8%, що перевищило показник 2014 року трохи більше ніж на 3%.

У день голосування соціологічні компанії Центр Разумкова, КМІС, а також Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва проводили Національний екзит-пол, результати якого оприлюднили у день голосування.

В рамках проекту було опитано близько 19,5 тис. осіб на 400 дільницях. Похибка у результатах для лідерів мала складати до 2,5%, на практиці ж найбільшою стала 1,97% для Юрія Бойко.

Протягом дня респондентів опитували не тільки на предмет визначення їх кандидата, а й збирали інформацію стосовно їх статі, віку та освіти, щоб на основі цих даних створити портрет виборця кожного з кандидатів.

Портрет виборця Володимира Зеленського

Володимир Зеленський став лідером перегонів у 19 з 24 областей України. За нього віддали свої голоси 5,7 млн громадян.

– Якщо електорат Порошенка більш-менш знає, що він пропонує, то електорат Зеленського – ні. Тому, на мою думку, така перемога в усіх регіонах пов’язана з тим, що кожен сам собі міркує, що буде робити Зеленський, – зазначила Ірина Бекешкіна, директор Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва.

Виборці Зеленського – молодь віком від 19 до 29 років, особливо студенти з незакінченою вищою освітою. Це містяни, переважно жителі обласних центрів – 35,7%.

– Найбільший рівень підтримки Зеленського був серед тих, кому 18-29 років, але внаслідок того, що рівень активності цієї вікової групи був нижчим, то найбільш чисельна група, яка голосувала за Зеленського – 29-39 років, – пояснює заступник директора центру Разумкова Михайло Міщенко.

При чому переважна більшість його прихильників визначилась ще задовго до виборів. Однак, Ірина Бекешкіна наголошує, що його рейтинг “стрибнув” на 22% з початком виборчої кампанії. Вона пов’язує це з новорічним зверненням.

– Більшу перевагу Зеленський порівняно з Порошенко отримав у великих містах та обласних центрах, – зазначає експерт Київського міжнародного інституту соціології Світлана Хутка.

Портрет виборця Петра Порошенка

Найбільшу підтримку Петро Порошенко має на заході – його обрали лідером у Львівській та Тернопільській областях. Загалом за нього проголосувало трохи більше 3 млн українців.

Містянин старшого віку, з вищою освітою – саме таким є виборець Петра Порошенка. Найменшу підтримку Порошенко має серед молоді (10,8%), в той час як люди літнього віку більш схильні голосувати за нього (29,9%). Середня вікова категорія підтримує Порошенка на рівні 20%.

При чому варто додати, що більше 50% виборців чинного президента мають вищу освіту.

Більше половини електорату визначились зі своїм фаворитом задовго до виборів – таких було 62,6%.

Портрет виборця Юлії Тимошенко

Юлія Тимошенко лідирувала лише в Івано-Франківській області. Її виборці проживають переважно у західній та центральній Україні, так само, як і виборці Порошенка.

За Тимошенко загалом проголосувало 2,5 млн українців.

ЇЇ типові виборці – селяни, переважно жінки старше 50 років із середньою спеціальною освітою.

За даними екзит-полу, 65% виборців Тимошенко старші за 50 років.

Так само, як і у Порошенка, 60% її виборців визначились з фаворитом ще до початку передвиборчої кампанії.

Портрет виборця Юрія Бойко

2,2 млн українців віддали свої голоси за Бойко. При чому найбільшу підтримку він має на півдні (39,5%) та сході (33,7%).

Так, на півдні, де, до речі, Зеленський отримав найбільший рейтинг у 42%, Бойко фінішував другим, набравши 15% голосів.

Феномен його популярності пояснив Михайло Міщенко:

– У 2014 році той електорат, який ми умовно називаємо біло-блакитним, був деморалізований. Значна частина з них взагалі не пішла на вибори. Зараз ми бачимо, що відбулась мобілізація електорату колишньої Партії регіонів, що і дало відносно високий показник рівня підтримки Бойко.

Переважна більшість електорату Бойка – люди похилого віку. 73% його виборців старші 50 років. При чому кандидата підтримують люди з середньою спеціальною освітою – 39,1%.

Цікава статистика і серед інших кандидатів. Приміром 62% виборців Олега Ляшка – селяни. При чому лише у 12% є вища освіта.

– Передвиборча риторика Ляшка виявилась найменш прийнятною для людей з високим рівнем освіти, – коментує Міщенко.

Явка жінок на дільниці була майже на 10% вищою, ніж чоловіків. Тим не менш, за двох кандидатів голосували переважно чоловіки – Анатолій Гриценко (53%) та Руслан Кошулинський (52%).

Найактуальніше питання зараз – як розподіляться голоси у другому турі між Порошенко та Зеленським? Чи зможе перший залучити молодий електорат, а другий, навпаки, виборців старшого віку?

До речі, Факти ICTV вже писали, чий електорат можуть забрати лідери.

Другий тур відбудеться вже 21 квітня. Факти ICTV нагадують, як голосувати не за місцем прописки. Якщо ви ще не змінили місце голосування – покваптесь, бо останній день вже 15 квітня.

Лілія Ященко