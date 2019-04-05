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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

В Україні знизили ціну газу для населення

Кабінет міністрів постановою від 3 квітня зобов’язав Нафтогаз з 1 квітня знизити ціну на газ для населення.

Газ

Постанова уряду про те, що Нафтогаз зобов’язаний продавати газ для потреб населення за ціною, яка не перевищує середньо арифметичну ціну для промислових споживачів, вступила у силу.

При цьому ця ціна не може бути вищою, ніж ціна, встановлена Кабміном.

Читайте: Зупинка газового транзиту: Коболєв розповів про план Б

Нагадаємо, на засіданні 3 квітня Кабмін зобов’язав Нафтогаз продавати газ населенню дешевше 8,55 грн за кубічний метр.

Пізніше у Нафтогазі заявили, що ціна на газ для населення з квітня буде знижена з 8,55 грн до 8,38 грн за куб. м.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Dreamstime

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