Ухвалення нової газової директиви дещо відтермінує будівництво Північного-потоку 2, проте зруйнує монополію Газпрому.

Європарламент затвердив оновлені правила функціонування ринку газу. Ухвалення цієї директиви відтермінує будівництво Північного потоку-2, проте змусить Газпром грати за правилами.

Про це заявила член групи Зелених у комітеті з питань промисловості, наукових досліджень і енергетики Європарламенту Ребекка Хармс.

– Газпром в подальшому повинен дотримуватися правил ЄС. Анбандлінг (відокремлення транспортування природного газу від видобутку і постачання, – Ред.) виробництва і оперування обмежить потужність газового гіганта. Це ускладнить проект Північний потік-2 і дещо відтермінує його, але не зупинить, – визнала Ребекка Хармс.

Євродепутат додала, що транзит через Україну повністю припиниться, як тільки Північний потік-2 почне функціонувати.

– Це стратегічний проект, спрямований проти інтересів України, – зауважила посадовець.

Депутат вважає, що Євросоюз повинен переглянути свою залежність від російського енергетичного імпорту.

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Поправки (анбандлінг) передбачають, що постачальник газу та компанія, яка забезпечує його транспортування, мають бути відокремленими. Тобто Газпром повинен передати Північний потік-2 в управління іншій, не пов’язаній з ним компанії.

Нагадаємо, директива поширює дію європейського енергетичного законодавства на морські газопроводи, зокрема Північний потік-2, який РФ будує в обхід України.