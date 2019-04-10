У Міжнародному валютному фонді склали свій прогноз щодо курсу гривні до долара до 2024 року.
У МВФ прогнозують, що курс гривні до долара до 2024 року буде поступово знижуватися.
Курс гривні до долара у 2019 році складе 28,7 грн за $1.
- 2020 рік – 30,0 грн
- 2021 рік – 30,5 грн
- 2020 рік – 31,0 грн
- 2023 рік – 31,5 грн
- 2024 рік – 31,9 грн
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Раніше Факти ICTV писали, що гривня почне зміцнюватися восени, однак може почати девальвувати влітку.
Джерело: World Economic Outlook
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