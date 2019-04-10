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Яким буде курс гривні до 2024 року – прогноз МВФ

У Міжнародному валютному фонді склали свій прогноз щодо курсу гривні до долара до 2024 року.

Яким буде курс гривні до 2024 року – прогноз МВФ

У МВФ прогнозують, що курс гривні до долара до 2024 року буде поступово знижуватися.

Курс гривні до долара у 2019 році складе 28,7 грн за $1.

  • 2020 рік – 30,0 грн
  • 2021 рік – 30,5 грн
  • 2020 рік – 31,0 грн
  • 2023 рік – 31,5 грн
  • 2024 рік – 31,9 грн

Читайте: Що буде з гривнею після виборів і в якій валюті тримати заощадження

Раніше Факти ICTV писали, що гривня почне зміцнюватися восени, однак може почати девальвувати влітку.

Джерело: World Economic Outlook

Фото: Dreamstime

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