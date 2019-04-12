PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Северный поток-2: Украина сделала Германии предложение по своей ГТС

Украина продолжает борьбу против строительства Северного потока-2, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Северный поток-2: Украина сделала Германии предложение по своей ГТС

Киев предложил немецким компаниям принять участие в управлении украинской газотранспортной системой.

Об этом заявил Петр Порошенко после берлинской встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Президент Украины объяснил такой шаг продолжением борьбы Киева против строительства Северного потока – 2.

По словам Порошенко, Киев и Берлин видят по-разному безопасность для Украины после запуска российского газопровода. Украина настаивает на остановке проекта Северный поток-2, в то же время Германия хочет, чтобы наша страна осталась транзитером газа “в виде гарантирования определенного объема прокачки”.

Читайте: Газовая директива не остановит строительство Северного потока-2

Это со своей стороны вновь подтвердила Меркель, напомнив разговор с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что проект Северный поток – 2 не оставит Украину без транзита газа.

Напомним, 12 марта Европарламент принял резолюцию, в которой призвал остановить строительство газопровода Северный поток-2, потому что он угрожает усилением зависимости ЕС от российского газа.

Источник: Интерфакс-Украина

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Газовая директива не остановит строительство Северного потока-2
Европарламент принял газовую директиву, которая разрушает монополию Газпрома
Северный поток-2: Дания отказала Газпрому в маршруте
Противодействие Северному потоку-2: в США приняли законопроект
Северный поток-2: газопровод создал угрозу для Германии
Европарламент призвал остановить Северный поток-2
РФ не прекратит экспорт газа по украинской ГТС – названа причина
Северный поток-2: новые правила ЕС убрали препятствия
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка