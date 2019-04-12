Украина продолжает борьбу против строительства Северного потока-2, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Киев предложил немецким компаниям принять участие в управлении украинской газотранспортной системой.

Об этом заявил Петр Порошенко после берлинской встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Президент Украины объяснил такой шаг продолжением борьбы Киева против строительства Северного потока – 2.

По словам Порошенко, Киев и Берлин видят по-разному безопасность для Украины после запуска российского газопровода. Украина настаивает на остановке проекта Северный поток-2, в то же время Германия хочет, чтобы наша страна осталась транзитером газа “в виде гарантирования определенного объема прокачки”.

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Это со своей стороны вновь подтвердила Меркель, напомнив разговор с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что проект Северный поток – 2 не оставит Украину без транзита газа.

Напомним, 12 марта Европарламент принял резолюцию, в которой призвал остановить строительство газопровода Северный поток-2, потому что он угрожает усилением зависимости ЕС от российского газа.