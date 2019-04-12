Україна продовжує боротьбу проти будівництва Північного потоку-2, заявив президент України Петро Порошенко.

Київ запропонував німецьким компаніям взяти участь в управлінні українською газотранспортною системою.

Про це заявив Петро Порошенко після берлінської зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Президент України пояснив такий крок продовженням боротьби Києва проти будівництва Північного потоку-2.

За словами Порошенка, Київ і Берлін бачать по-різному безпеку для України після запуску російського газопроводу. Україна наполягає на зупинці проекту Північний потік-2, водночас Німеччина хоче, щоб наша країна залишилася транзитером газу “у вигляді гарантування певного обсягу прокачування”.

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Це зі свого боку знову підтвердила Меркель, нагадавши розмову з президентом РФ Володимиром Путіним про те, що проект Північний потік – 2 не залишить Україну без транзиту газу.

Нагадаємо, 12 березня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав зупинити будівництво газопроводу Північний потік-2, бо він загрожує посиленням залежності ЄС від російського газу.