Все больше приходов УПЦ (МП) переходят к первой поместной автокефальной Православной церкви Украины. Все, что нужно знать, и карта переходов парафий – в материале Фактов ICTV.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный Собор Украинской православной церкви.

Согласно решению Собора, предстоятелем Православной церкви Украины стал митрополит Епифаний.

Хоть Русская православная церковь была против автокефалии украинской церкви, 6 января ПЦУ получила Томос и стала 15-й автокефальной церковью.

С того дня парафии УПЦ (МП) по всей территории нашего государства начали переходить в состав первой поместной церкви Украины.

Кроме того, 12 священников РПЦ также перешли в Православную церковь Украины, за что Московский патриархат обложил их запретами.

– Мы не ставим за цель количество. Нам важно, чтобы таким был выбор общины, чтобы это было свободное волеизъявление, – прокомментировали Фактам ICTV в пресс-службе ПЦУ.

Для информации: приход (парафия) – это религиозная община, ниже церковно-административная единица христианских церквей с собственным храмом и священником, объединяющая верующих в пределах определенной территории.

Кстати, если это не единственное слово, которое вы не понимаете из религиозной тематики, предлагаем вам пройти тест на знание церковной лексики.

Наиболее активно парафии переходят к ПЦУ в центральной и западной частях Украины.

После получения томоса об автокефалии к Православной церкви Украины (ПЦУ) присоединились более 500 приходов.

Религиозно-информационная служба Украины создала интерактивную карту, где можно увидеть переходы общин.

Карта переходов приходов УПЦ (МП) в ПЦУ состоянию на 15 апреля 2019 года:

Ранее Факты ICTV писали, что патриарх Филарет считает, что ПЦУ может получить статус патриархии.