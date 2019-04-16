Политтехнолог Тарас Березовец прокомментировал свой пост, в котором связал пожар в Соборе Парижской Богоматери с визитом Владимира Зеленского во Францию.

Ведущий телеканала Прямой и по совместительству политтехнолог Тарас Березовец удалил свой пост, в котором “пошутил” о пожаре в Соборе Парижской Богоматери.

В новом посте Березовец объяснил, что не хотел оскорблять чувства других и извинился.

извинился

– Мой вчерашний пост о пожаре в Соборе Парижской Богоматери прокомментировала чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Изабель Дюмон, назвав это позором. Хочу разъяснить, – написал Березовец.

Он отметил, что Великая Французская революция подарила миру три главные ценности, свободу, равенство, братство – в частности свобода слова есть незыблемым принципом Пятой республики.

– Скандально известное французское издательство Charlie Hebdo несколько лет назад стало мишенью террористической атаки через свои неоднозначные публикации. Однако никто не поставил под сомнение право журналистов на свое субъективное мнение, – написал Березовец.

Он отметил, что тоже имеет право на субъективные высказывания.

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– Была ли шутка на грани? Да, была. Но, откровенно, чем она в принципе отличается от 90% шуток 95-го квартала, – отметил политтехнолог.

По словам Березовца, во время интерпретаций и полуправды он имеет право на личное мнение, нравится оно другим или нет.

– Насчет Парижского собора, его потеря является безусловной трагедией для мировой культуры – и я скорблю вместе со всей французской нацией, – заявил Березовец.

Журналист добавил, что не имел намерения оскорбить ничьи чувства, а Собор был всего лишь неудачной метафорой, и поэтому он удалил свою неоднозначную шутку.

К слову, ранее пожарные высказали предположение, что вероятно причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могли стать ремонтные работы.