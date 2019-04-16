Політтехнолог Тарас Березовець прокоментував свій допис, у якому пов’язав пожежу в Соборі Паризької Богоматері з візитом Володимира Зеленського у Францію.

Ведучий телеканалу Прямий і за сумісництвом політтехнолог Тарас Березовець видалив свій пост, у якому “пожартував” про пожежу в Соборі Паризької Богоматері.

У новому дописі Березовець пояснив, що не хотів ображати почуття інших і вибачився.

I’d like to state that my post on Norte-Dame tragedy was inappropriate. ND is a pearl of the world heritage and of course connecting it to Ukraine’s elections might have hurt the feelings of many people. I would like to apologize once again @isabelledumont This was a hard lesson. — Taras Berezovets (@TarasBerezovets) April 16, 2019

– Мій вчорашній пост щодо пожежі в Соборі Паризької Богоматері прокоментувала надзвичайний та повноважний посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, назвавши це ганьбою. Хочу роз’яснити, – написав Березовець.

Він зазначив, що Велика Французька революція дарувала світові три головні цінності, свободу, рівність, братерство – зокрема свобода слова є непорушним принципом П’ятої республіки.

– Скандально відоме французьке видавництво Charlie Hebdo кілька років тому стало мішенню терористичної атаки через свої неоднозначні публікації. Проте ніхто не поставив під сумнів право журналістів на свою суб’єктивну думку, – написав Березовець.

Він наголосив, що теж має право на суб’єктивні висловлювання.

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– Чи був жарт за межею? Так, був. Але, відверто, чим він у принципі відрізняється від 90% жартів 95-го кварталу, – зазначив політтехнолог.

За словами Березовця, у добу інтерпретацій і напівправди він має право на особисту думку, подобається вона іншим чи ні.

– Що до Паризького собору, його втрата є безумовною трагедією для світової культури – і я сумую разом з усією французькою нацією, – заявив Березовець.

Журналіст додав, що не мав наміру образити нічиї почуття, а Собор був усього лише невдалою метафорою, і тому він видалив свій неоднозначний жарт.

До слова, раніше пожежні висловили припущення, що ймовірно причиною пожежі у соборі Паризької Богоматері могли стати ремонтні роботи.