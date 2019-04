Ведучий телеканалу Прямий і за сумісництвом політтехнолог Тарас Березовець видалив свій пост, у якому “пожартував” про пожежу в Соборі Паризької Богоматері.

У новому дописі Березовець пояснив, що не хотів ображати почуття інших і вибачився.

I’d like to state that my post on Norte-Dame tragedy was inappropriate. ND is a pearl of the world heritage and of course connecting it to Ukraine’s elections might have hurt the feelings of many people. I would like to apologize once again @isabelledumont This was a hard lesson.

— Taras Berezovets (@TarasBerezovets) April 16, 2019