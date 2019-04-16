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Факты / Украина / Политика

Тарифы на газ для населения вырастут в мае – Нафтогаз

Постановление Кабмина о снижении цены на газ выполнить невозможно, поскольку оно противоречит другим постановлениям правительства, заявил руководитель газового дивизиона Нафтогаза Андрей Фаворов.

Тарифы на газ для населения вырастут в мае – Нафтогаз

Постановление, предусматривающее снижение цены на газ для населения, невозможно выполнить, потому что оно противоречит другим постановлениям правительства.

В мае Нафтогаз повысит тарифы для населения, потому что это предусмотрено правительственным постановлением и договоренностями с Международным валютным фондом.

Стоимость одного кубометра газа для населения составит 9,7-9,8 грн.

Руководитель газового дивизиона Нафтогаза Андрей Фаворов отмечает, что снизить цену на газ для населения правительство может только двумя путями:

  • Предоставить прямое указание.
  • Внести изменения в постановление 867 (так называемый режим ПСО), которое предусматривает государственное регулирование цен на газ для населения.

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В то же время последнее правительственное постановление, которым Кабмин предлагал снизить цены на газ, не является ни первым, ни вторым путем.

– При действующем режиме ПСО правительство приняло еще одно постановление, но теперь они противоречат друг другу, – пояснил Фаворов.

Он отмечает, что Кабмин не согласовал с Нафтогазом проект нового постановления.

– В этом документе указано, что компания поставляет газ с учетом условий, определяемых Кабмином. О каких условиях идет речь – не понятно, – добавил специалист.

Ранее СМИ сообщали, что Кабмин обязал Нафтогаз с 1 апреля снизить цену на газ для населения.

Источник: РБК-Украина

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