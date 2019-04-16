Постановление Кабмина о снижении цены на газ выполнить невозможно, поскольку оно противоречит другим постановлениям правительства, заявил руководитель газового дивизиона Нафтогаза Андрей Фаворов.

Постановление, предусматривающее снижение цены на газ для населения, невозможно выполнить, потому что оно противоречит другим постановлениям правительства.

В мае Нафтогаз повысит тарифы для населения, потому что это предусмотрено правительственным постановлением и договоренностями с Международным валютным фондом.

Стоимость одного кубометра газа для населения составит 9,7-9,8 грн.

Руководитель газового дивизиона Нафтогаза Андрей Фаворов отмечает, что снизить цену на газ для населения правительство может только двумя путями:

Предоставить прямое указание.

Внести изменения в постановление 867 (так называемый режим ПСО), которое предусматривает государственное регулирование цен на газ для населения.

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В то же время последнее правительственное постановление, которым Кабмин предлагал снизить цены на газ, не является ни первым, ни вторым путем.

– При действующем режиме ПСО правительство приняло еще одно постановление, но теперь они противоречат друг другу, – пояснил Фаворов.

Он отмечает, что Кабмин не согласовал с Нафтогазом проект нового постановления.

– В этом документе указано, что компания поставляет газ с учетом условий, определяемых Кабмином. О каких условиях идет речь – не понятно, – добавил специалист.

Ранее СМИ сообщали, что Кабмин обязал Нафтогаз с 1 апреля снизить цену на газ для населения.