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Факти / Україна / Політика

Тарифи на газ для населення зростуть у травні – Нафтогаз

Постанову Кабміна про зниження ціни на газ виконати неможливо, бо вона суперечить іншим постановам уряду, заявив керівник газового дивізіону Нафтогазу Андрій Фаворов.

Тарифи на газ для населення зростуть у травні – Нафтогаз

Постанова, яка передбачає зниження ціни на газ для населення, неможлива для виконання, бо вона суперечить іншим постановам уряду.

У травні Нафтогаз підвищить тарифи для населення, бо це передбачено урядовою постановою та домовленостями з Міжнародним валютним фондом.

Вартість одного кубометра газу для населення становитиме 9,7-9,8 грн.

Керівник газового дивізіону Нафтогазу Андрій Фаворов зазначає, що знизити ціну на газ для населення уряд може лише двома шляхами:

  • Надати пряму вказівку.
  • Внести зміни до постанови 867 (так званий режим ПСО), яка передбачає державне регулювання цін на газ для населення.

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Водночас остання урядова постанова, якою Кабмін пропонував знизити ціни на газ, не є ані першим, ані другим шляхом.

– При чинному режимі ПСО уряд прийняв ще одну постанову, але тепер вони суперечать одна одній, — пояснив Фаворов.

Він зазначає, що Кабмін не погоджував з Нафтогазом проект нової постанови.

– У цьому документі зазначено, що компанія постачає газ з урахуванням умов, визначених Кабміном. Про які умови йдеться — не зрозуміло, — додав фахівець.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Кабмін зобов’язав Нафтогаз з 1 квітня знизити ціну на газ для населення у зв’язку з низькими ринковими цінами на газ у Європі.

Джерело: РБК-Україна

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