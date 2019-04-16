Постанову Кабміна про зниження ціни на газ виконати неможливо, бо вона суперечить іншим постановам уряду, заявив керівник газового дивізіону Нафтогазу Андрій Фаворов.

Постанова, яка передбачає зниження ціни на газ для населення, неможлива для виконання, бо вона суперечить іншим постановам уряду.

У травні Нафтогаз підвищить тарифи для населення, бо це передбачено урядовою постановою та домовленостями з Міжнародним валютним фондом.

Вартість одного кубометра газу для населення становитиме 9,7-9,8 грн.

Керівник газового дивізіону Нафтогазу Андрій Фаворов зазначає, що знизити ціну на газ для населення уряд може лише двома шляхами:

Надати пряму вказівку.

Внести зміни до постанови 867 (так званий режим ПСО), яка передбачає державне регулювання цін на газ для населення.

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Водночас остання урядова постанова, якою Кабмін пропонував знизити ціни на газ, не є ані першим, ані другим шляхом.

– При чинному режимі ПСО уряд прийняв ще одну постанову, але тепер вони суперечать одна одній, — пояснив Фаворов.

Він зазначає, що Кабмін не погоджував з Нафтогазом проект нової постанови.

– У цьому документі зазначено, що компанія постачає газ з урахуванням умов, визначених Кабміном. Про які умови йдеться — не зрозуміло, — додав фахівець.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Кабмін зобов’язав Нафтогаз з 1 квітня знизити ціну на газ для населення у зв’язку з низькими ринковими цінами на газ у Європі.