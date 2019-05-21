PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Вокруг Администрации Президента Зеленского убрали посты

К зданию Администрации Президента Украины на Банковой теперь можно свободно пройти как со стороны улицы Лютеранской, так и с Институтской.

Навколо Адміністрації президента Зеленський прибрав пости

Возле здания АП сегодня, 21 мая, убрали посты правоохранителей, которые ранее требовали показать удостоверение личности.

То есть теперь можно пройти к главному входу Администрации Президента Владимира Зеленского и Дому с химерами.

Читайте: Инаугурация Зеленского: поддержка общества и мощный удар по власти

  • image
  • image
Вокруг Администрации Президента Зеленского убрали посты / 2 фотографии

Вчера президент Владимир Зеленский провел первые встречи в администрации с главами нескольких государств, которые приехали на инаугурацию.

Фото: ЛІГА.net

Источник: ЛІГА.net

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Герус назначен представителем президента в Кабмине
ЗеКоманда в Администрации президента: все назначения Зеленского
Внеочередное заседание Рады: зачем Парубий созывает нардепов
Зеркаль отказалась от должности в АП – СМИ
Первые кадровые назначения Зеленского: кто вошел в список
Продолжает удивлять – американские аналитики об инаугурации Зеленского
Стефанчук назначен представителем президента в Верховной Раде
Шефир назначен первым помощником президента
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка