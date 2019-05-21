К зданию Администрации Президента Украины на Банковой теперь можно свободно пройти как со стороны улицы Лютеранской, так и с Институтской.
Возле здания АП сегодня, 21 мая, убрали посты правоохранителей, которые ранее требовали показать удостоверение личности.
То есть теперь можно пройти к главному входу Администрации Президента Владимира Зеленского и Дому с химерами.
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Вокруг Администрации Президента Зеленского убрали посты / 2 фотографии
Вчера президент Владимир Зеленский провел первые встречи в администрации с главами нескольких государств, которые приехали на инаугурацию.
Фото: ЛІГА.net
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