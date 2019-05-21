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Факты / Украина / Политика

Еще один мэр хочет идти на выборы с партией на базе Відродження

Городской голова Ужгорода Богдан Андриив заявил о готовности на парламентские выборы присоединиться к команде политической силы, которую в ближайшее время совместно с мэром Одессы будет развивать мэр Харькова Геннадий Кернес.

Еще один мэр хочет идти на выборы с партией на базе Відродження

Богдан Андриив на своей странице в Facebook отметил, что он поддерживает необходимость усиления представительства местного самоуправления в Верховной Раде.

 – Я, как и мэр Харькова, считаю, что в парламенте должно быть сильное представительство местного самоуправления.

Народными депутатами должны избираться специалисты, которые знают проблемы на местах и умеют их решать. Именно такие люди, опираясь на свой опыт и профессионализм, смогут наработать план действий для преодоления проблем в масштабах всего государства, – пишет Андреев.

Он добавил, что партия Відродження с самого начала создавала свою структуру “снизу вверх”, организуя партийные ячейки в регионах.

Читайте: Кернес и Труханов создают партию перед выборами в Раду

– Считаю, что именно на таких принципах может базироваться сильная парламентская партия, которая будет зависеть не от фамилии одного лидера, а от качества работы ее представителей. И это станет лучшим стимулом для того, чтобы работать на результат.

Думаю, большинство граждан поддержат такой подход. Выбирать нужно дела, а не слова! – заявил мэр Ужгорода.

Ранее мы писали, что досрочные парламентские выборы назначили на 21 июля.

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