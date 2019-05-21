Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв заявив про готовність на парламентські вибори приєднатися до команди політичної сили, яку найближчим часом спільно з мером Одеси розвиватиме мер Харкова Геннадій Кернес.

Богдан Андріїв на своїй сторінці в Facebook зазначив, що він підтримує необхідність посилення представництва місцевого самоврядування у Верховній Раді.

– Я, як і мер Харкова, вважаю, що в парламенті має бути сильне представництво місцевого самоврядування. Народними депутатами повинні обиратися фахівці, які знають проблеми на місцях і вміють їх вирішувати. Саме такі люди, спираючись на свій досвід і професіоналізм, зможуть напрацювати план дій для подолання проблем у масштабах усієї держави, – пише Андріїв.

Він додав, що партія Відродження з самого початку створювала свою структуру “від низу до верху”, організовуючи партійні осередки у регіонах.

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– Саме на таких принципах може базуватися сильна парламентська партія, яка буде залежати не від прізвища одного лідера, а від якості роботи її представників. І це стане найкращим стимулом для того, щоб працювати на результат. Думаю, більшість громадян підтримають такий підхід. Вибирати потрібно справи, а не слова! – заявив мер Ужгорода.

Раніше ми писали, що дострокові парламентські вибори призначили на 21 липня.