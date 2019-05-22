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Факты / Украина / Бизнес и финансы

МВФ пересмотрит сотрудничество с Украиной после перевыборов – Герус

МВФ актуализирует состояние сотрудничества с Украиной после выборов в Раду, заявил представитель Владимира Зеленского в Кабмине.

МВФ

Международный валютный фонд будет продолжать переговоры с Киевом, но по итогам перевыборов парламента Украины актуализирует ситуацию с сотрудничеством.

Представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус обьяснил, что для МВФ будет важно понимать, с кем из правительства, из коалиции, кредитору придется работать.

Герус отверг допущения, что на состояние сотрудничества с МВФ имели влияние недавние кадровые назначения.

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Также представитель Зеленского уточнил, что переговоры с Фондом курирует экс-министр финансов Александр Данилюк.

К слову, ранее советник президента Зеленского по макроэкономике Олег Устенко рассказал, что Украина будет договариваться с МВФ о новой программе финансирования после выборов в Раду.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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