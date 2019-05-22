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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

МВФ перегляне співпрацю з Україною після перевиборів – Герус

МВФ актуалізує стан співпраці з Україною після виборів у Раду, заявив представник Володимира Зеленського в Кабміні.

МВФ

Міжнародний валютний фонд продовжуватиме переговори з Києвом, але за підсумками перевиборів парламенту України актуалізує ситуацію щодо співпраці.

Представник президента Володимира Зеленського у Кабінеті міністрів Андрій Герус пояснив, що для МВФ буде важливо розуміти, з ким із уряду, з коаліції, кредитору доведеться працювати.

Герус відкинув припущення, що на стан співпраці з МВФ мали вплив нещодавні кадрові призначення.

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Також представник Зеленського уточнив, що переговори з Фондом курирує екс-міністр фінансів Олександр Данилюк.

До слова, раніше радник президента Зеленського з макроекономіки Олег Устенко розповів, що Україна домовлятиметься з МВФ про нову програму фінансування після виборів до Ради.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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