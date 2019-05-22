В частности, на своей станице в Facebook Золотарев написал, что представительство региональных элит в Верховной Раде с учетом процесса децентрализации неизбежно должно быть усилено. Региональные элиты не получали достаточных представителей в парламенте на выборах народных депутатов в 2012 и 2014 годах.

– В 2012 году в Раду прошло окружение партийных лидеров, их персональные команды. В 2014 году это место заняли активисты, добробатовцы, “грантоеды”, а представительство региональных элит пострадало, был заметный перекос в сторону киевлян. Теперь, когда началась реформа децентрализации, роль и амбиции региональных элит будут неизбежно расти, – считает Золотарев.

Он добавил, что проект с участием популярных региональных лидеров и знаковых фигур на местах в списке партии будет иметь электоральный успех.

– У проекта с участием популярных и авторитетных мэров, которые присоединяются к партии Відродження, есть все шансы преодолеть не только 3%, а и 5% барьер и быть представленным в парламенте. Здесь дело не только в успешном прохождении списка партии, но и в том, что в этом проекте будут представлены успешные депутаты-мажоритарщики, которые на протяжении каденции парламента работали со своими округами. Наверняка мы увидим их в следующем созыве Верховной Рады, – добавил политолог.

Как считает Золотарев, потребность в партии, которая бы объединила в своем составе мэров городов и знаковых фигур местного самоуправления, назрела уже давно.

– Децентрализация дала новые полномочия, но появились и новые проблемы. Сама реформа не закончена, ее нужно завершить, и в этом заинтересованы мэры городов, региональная элита. Этот проект некоторые эксперты уже называют партией мэров городов. Его появления ждали не один созыв. Но каждый раз или политики уговаривали мэров вступить в ту или иную политсилу, или мешали другие причины. Сегодня мэры не хотят ждать милости политиков из Киева, а готовы сами влиять на процесс и переносить свой полезный опыт управления на масштабы страны, – считает Золотарев.

Напомним, мэр Ужгорода Богдан Андриив заявил о готовности на парламентские выборы присоединиться к команде политической силы, которую в ближайшее время совместно с мэром Одессы будет развивать мэр Харькова Геннадий Кернес.