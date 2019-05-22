Враховуючи децентралізацію, представництво регіональних еліт у Верховній Раді неминуче повинно бути посилено.

Таку думку висловив політолог, керівник центру Третій сектор Андрій Золотарьов, коментуючи заяву Геннадія Кернеса про створення політсили з мером Одеси Геннадієм Трухановим для спільної участі в парламентських виборах.

Зокрема, на своїй станиці в Facebook Золотарьов написав, що представництво регіональних еліт у Верховній Раді, враховуючи децентралізацію, неминуче повинно посилитися. Регіональні еліти не отримували достатніх представників у парламенті на виборах народних депутатів у 2012 і 2014 роках.

– У 2012 році в Раду пройшло оточення партійних лідерів, їх персональні команди. У 2014 році це місце зайняли активісти, добробатівці, “грантоїди”, а представництво регіональних еліт постраждало, був помітний перекіс у бік киян. Тепер, коли почалася реформа децентралізації, роль та амбіції регіональних еліт неминуче зростатимуть, – вважає Золотарьов.

Він додав, що проект за участі популярних регіональних лідерів і знакових фігур на місцях у списку партії матиме електоральний успіх.

– Проекта за участі популярних і авторитетних мерів, які приєднуються до партії Відродження, має всі шанси подолати не тільки 3%, а й 5% бар’єр і бути представленим у парламенті. Тут справа не тільки в успішному проходженні списку партії, а й у тому, що в проекті представлені успішні депутати-мажоритарники, які протягом каденції парламенту працювали зі своїми округами. Напевно, ми побачимо їх у наступному скликанні Верховної

Ради, – додав політолог.

Як вважає Золотарьов, потреба в партії, яка б об’єднала в своєму складі мерів міст і знакових фігур місцевого самоврядування, назріла вже давно.

– Децентралізація дала нові повноваження, але з’явилися і нові проблеми. Сама реформа не закінчена, її потрібно завершити, і в цьому зацікавлені мери міст, регіональна еліта. Цей проект деякі експерти вже називають партією мерів міст. Його появи чекали не одне скликання. Але кожен раз або політики вмовляли мерів вступити в ту чи іншу політсилу, або заважали інші причини. Сьогодні мери не хочуть чекати милості політиків з Києва, а готові самі впливати на процес і переносити свій корисний досвід управління на масштаби країни, – вважає Золотарьов.

Нагадаємо, мер Ужгорода Богдан Андріїв заявив про готовність на парламентські вибори приєднатися до команди політичної сили, яку найближчим часом спільно з мером Одеси розвиватиме мер Харкова Геннадій Кернес.