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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Суд у Москві залишив під вартою українських моряків

Московський міський суд залишив під вартою до кінця липня 24 українських військовополонених моряків.

Моряки

Московський міський суд розглянув апеляційні скарги адвокатів військовополонених українських моряків і відхилив їх.

– Постанови Лефортовського районного суду, які продовжили терміни утримання моряків під вартою до кінця липня, залишені без зміни, скарги захисту не задовольнили. Мосміськсуд відхилив апеляції, – сказав адвокат Микола Полозов.

Термін надання владою РФ звіту перед Міжнародним трибуналом ООН з морського права про виконання його рішення закінчується 25 червня 2019 року.

Читайте: Рішення Міжнародного трибуналу у справі українських моряків

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що не збираються виконувати вимогу трибуналу ООН негайно звільнити військовополонених українських моряків.

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