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Факты / Украина / Политика

Рада увеличила территорию Бахмутского района

Рада увеличила границы Бахмутского района Донецкой области.

Рада увеличила территорию Бахмутского района

Верховная Рада изменила границы Бахмутского района Донецкой области, увеличив его территорию на 71,7 гектара земель и включив в него село Гладосово.

За постановление №8576 проголосовало 230 народных депутатов. Это облегчит получение жителям Гладосово пенсий и социальной помощи.

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Прежде Гладосово находилось в пределах неконтролируемой Украиной территории (Гольмивский сельсовет Горловского городского совета Донецкой области), а в сейчас возвращено под контроль украинской власти.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции военных ООС в Станице Луганской и Счастье.

Источник: Верховная Рада

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