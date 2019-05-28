Рада увеличила границы Бахмутского района Донецкой области.

Верховная Рада изменила границы Бахмутского района Донецкой области, увеличив его территорию на 71,7 гектара земель и включив в него село Гладосово.

За постановление №8576 проголосовало 230 народных депутатов. Это облегчит получение жителям Гладосово пенсий и социальной помощи.

Читайте: Новый руководитель Генштаба Хомчак рассказал о реформе армии

Прежде Гладосово находилось в пределах неконтролируемой Украиной территории (Гольмивский сельсовет Горловского городского совета Донецкой области), а в сейчас возвращено под контроль украинской власти.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции военных ООС в Станице Луганской и Счастье.