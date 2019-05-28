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Факти / Україна / Політика

Рада збільшила територію Бахмутського району

Рада збільшила межі Бахмутського району Донецької області.

Рада збільшила територію Бахмутського району

Верховна Рада змінила межі Бахмутського району Донецької області, збільшивши його територію на 71,7 гектарів земель і додавши село Гладосове.

За постанову №8576 проголосувало 230 народних депутатів. Це полегшить отримання жителям Гладосове пенсій і соціальної допомоги.

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Колись Гладосове було в межах територій, які не контролювала Україна (Гольмівська сільрада, Горлівської міської ради Донецької області), наразі території повернуто під контроль української влади.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав позиції військових ООС у Станиці Луганській і Щасті.

Джерело: Верховна Рада

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