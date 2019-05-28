Рада збільшила межі Бахмутського району Донецької області.

Верховна Рада змінила межі Бахмутського району Донецької області, збільшивши його територію на 71,7 гектарів земель і додавши село Гладосове.

За постанову №8576 проголосувало 230 народних депутатів. Це полегшить отримання жителям Гладосове пенсій і соціальної допомоги.

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Колись Гладосове було в межах територій, які не контролювала Україна (Гольмівська сільрада, Горлівської міської ради Донецької області), наразі території повернуто під контроль української влади.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав позиції військових ООС у Станиці Луганській і Щасті.