МВД Украины запустило новый проект Полицейский офицер общины, который поможет Нацполиции быстрее реагировать на заявления граждан.

Министерство внутренних дел запустило проект Полицейский офицер общины. Его основной целью является формирование единого пространства безопасности за пределами крупных городов.

Проект представили премьер-министр Владимир Гройсман, министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Нацполиции Сергей Князев.

Он заработает в более 29 тыс. населенных пунктов.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, проект рассчитан на два этапа. В 2019 году наладят работу в 802 объединенных общинах, а в 2020 – по всей территории Украины.

Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман, он направлен на обеспечение качественных условий жизни, безопасности и качественного реагирования на любые ситуации.

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В Украине запустили проект Полицейский офицер общины / 4 фотографии

Отныне полицейский будет находиться 80-90% времени в общине. Это поможет оперативно решать проблемы и увеличить уровень доверия к правоохранителям.

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