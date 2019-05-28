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Факты / Украина / Общество

В Украине запустили проект Полицейский офицер общины

МВД Украины запустило новый проект Полицейский офицер общины, который поможет Нацполиции быстрее реагировать на заявления граждан.

В Украине запустили проект Полицейский офицер общины

Министерство внутренних дел запустило проект Полицейский офицер общины. Его основной целью является формирование единого пространства безопасности за пределами крупных городов.

Проект представили премьер-министр Владимир Гройсман, министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Нацполиции Сергей Князев.

Он заработает в более 29 тыс. населенных пунктов.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, проект рассчитан на два этапа. В 2019 году наладят работу в 802 объединенных общинах, а в 2020 – по всей территории Украины.

Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман, он направлен на обеспечение качественных условий жизни, безопасности и качественного реагирования на любые ситуации.

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В Украине запустили проект Полицейский офицер общины / 4 фотографии

Отныне полицейский будет находиться 80-90% времени в общине. Это поможет оперативно решать проблемы и увеличить уровень доверия к правоохранителям.

Ранее Факты ICTV писали, что Нацполиция заменит автоматы Калашникова немецкими МР-5.

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